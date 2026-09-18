Un biomarcador en la sangre podría ayudar a distinguir los tumores de ovario malignos de los benignos

Un grupo de investigadores españoles ha identificado un microARN presente en la sangre que podría ayudar a diferenciar los tumores de ovario malignos de los benignos. Se trata de hsa-miR-200c-3p, una pequeña molécula cuya presencia fue mucho mayor en las muestras de mujeres con tumores malignos.

El trabajo, publicado en la revista científica Diagnostics, analizó muestras de suero de mujeres que presentaban masas ováricas y tenían indicada una intervención quirúrgica. Los investigadores estudiaron 179 microARN y encontraron diferencias significativas en 38 de ellos entre los tumores benignos y malignos.

Entre todos los candidatos, hsa-miR-200c-3p fue uno de los que más llamó la atención: su expresión en sangre era aproximadamente 18 veces superior en las pacientes con tumores malignos.

Sin embargo, el hallazgo tiene una importante limitación. El nuevo biomarcador no demostró ser significativamente mejor que los marcadores tumorales que ya se emplean actualmente. Por ello, serviría para aportar información adicional a las pruebas existentes y no sustituirlas.

Los microARN son pequeñas moléculas de ARN capaces de regular la actividad de distintos genes. Además, algunos pueden permanecer estables en la sangre, lo que los convierte en candidatos interesantes para desarrollar biomarcadores obtenidos mediante una simple muestra de sangre.

El interés de este tipo de investigación está relacionado con las dificultades que todavía existen para diferenciar algunas masas ováricas benignas de los tumores malignos. El cáncer de ovario, además, puede presentar pocos síntomas en sus primeras etapas, por lo que los investigadores buscan nuevas herramientas que ayuden a mejorar su detección y caracterización.

Por ahora, hsa-miR-200c-3p debe considerarse un biomarcador candidato y no una prueba diagnóstica disponible para pacientes. Serán necesarios nuevos estudios y validaciones en grupos de pacientes más amplios para determinar si este microARN puede llegar a incorporarse a la práctica clínica.