Nubia lanza el NaviX Ultra: su nuevo smartphone de "IA agéntica"

Aunque la IA está cada vez más presente en nuestras vidas, hay una asignatura pendiente para muchos fabricantes, que es la de llevar todo ese potencial a un dispositivo de hardware autónomo que despliegue todas las bondades de la IA en nuestro día a día. Esos son los móviles auténticos, con una IA que es el centro del dispositivo y también el asistente ideal para nuestras tareas más importantes. Ahora Nubia ha lanzado su propia propuesta en este sentido.

Así es el nuevo NaviX Ultra

Para Nubia, este es el primer smartphone de IA agéntica del mundo, aunque no es la IA que todos esperamos. Ya que se trata de un producto hecho por y para el mercado chino. Por tanto, el asistente integrado es el Doubao Mobile Assistant de ByteDance, que ha sido creado para integrarse en el teléfono y ser el centro de este, mucho más allá de lo que lo suelen ser estos asistentes en otros terminales.

El nuevo NaviX Ultra | Nubia

Este teléfono de Nubia cuenta con un botón exclusivo para activar la interacción con la IA, que se puede diferenciar por su color naranja en el borde metálico del smartphone. La relación con la IA de este teléfono es completamente natural, y permite mantener por defecto todo tipo de conversaciones, incluso si cortamos la conversación con la IA para interpelarla y hacer puntualizaciones, como ocurriría con una persona de carne y hueso.

Una característica que lo diferencia de otros móviles es que la velocidad a la que podemos invocar al asistente es muy superior a la media. Tanto es así que puede despertar un 48% más rápido de lo habitual en el resto de smartphones con IA. Incluso si nos encontramos en un lugar muy ruidoso, como pueda ser una estación de trenes o aeropuerto. Como no podía ser de otra forma, la IA integrada entiende el contexto que nos rodea, gracias a sus cámaras.

En lo que se refiere al hardware del propio dispositivo, este cuenta con una pantalla LPTO OLED de 6,78 pulgadas, que tiene una tasa de refresco variable de 1 Hz a 144 Hz. Esta cubre el 100% del DCI-P3, mientras que su brillo máximo es de 4500 nits. Es un móvil muy potente más allá de la capacidad que tiene para ejecutar la IA, ya que su procesador es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno de los más potentes del mercado en la actualidad.

Cuenta con una cámara de calidad, capitaneada por un gran sensor de 200 megapíxeles, mientras que le acompañan sensores de 50 megapíxeles y un sensor de teleobjetivo de 64 megapíxeles, por lo que a nivel de fotografía ofrece un muy buen nivel. Desde luego, no nos queda muy claro hasta qué punto es un móvil agéntico como asegura Nubia, pero parece que básicamente le han dado un protagonismo especial a la IA dentro del terminal. Este llega al mercado chino partiendo de los 729 euros al cambio, para la versión de 12 GB + 512 GB.