Las dos funciones más esperadas del iPhone Duo se van a hacer de rogar

Sin duda, es la sensación del momento, el nuevo iPhone plegable, que ha impactado como un terremoto en la industria de este tipo de dispositivos. Y esto ha girado por completo el foco de la actualidad a este modelo, que ha eclipsado por completo a los iPhone 18 Pro. Y esto se traduce en una actualidad palpitante alrededor del plegable. Obviamente, no es un teléfono perfecto, y hay mucho margen de mejora, por eso los usuarios ya esperan mejoras en este modelo que les hubiera gustado disfrutar. Y parece que van a tener que esperar.

Tocará esperar alguna generación que otra

Según Mark Gurman, el analista más cercano a Apple, habrá que esperar hasta la tercera generación del iPhone Duo para que podamos contar con algunas de las características que ahora se le echan en falta. Estas son básicamente dos funciones que acercarían a este modelo al resto de iPhone. Concretamente, hablamos de la característica más diferencial de los iPhone, como es el Face ID.

El iPhone Duo cuenta con Touch ID integrado en el botón de encendido, pero obviamente a muchos les gustaría que en realidad contara con Face ID para que el acceso al teléfono sea más rápido, y a las apps más importantes y más protegidas. Según Gurman, habría que esperar hasta el iPhone Duo de tercera generación para verlo en la pantalla del teléfono. Esto quiere decir que probablemente hasta 2028 no tengamos esta tecnología en el teléfono.

Por otro lado, hay otra característica que a muchos les gustaría ver en el teléfono, y es un sensor de teleobjetivo para su cámara. Según el analista, habría que esperar lo mismo para verlo entre los sensores de esta cámara. El teleobjetivo dedicado con un sensor, por tanto, debería esperar a esa tercera generación para ser una realidad en el teléfono plegable. Esto nos hace pensar en algo, puede que los consumidores no se vean incentivados a esperar la segunda generación si saben que va a ser inferior a la tercera en estos aspectos clave.

Eso no lo sabemos, pero desde luego es evidente que el interés que se ha generado por este plegable es enorme. Ayer conocíamos también que Apple podría ampliar la gama de plegables con varios modelos más. Uno más grande, el Duo Max, uno más compacto, como el Duo Mini, e incluso uno más accesible y barato, el Duo SE, por lo que parece que esto es solo el principio, y el mercado plegable de Apple se va a hacer mucho más grande en el futuro, y por supuesto mejor con características como estas que ahora se esperan para la tercera generación.

Veremos si con el tiempo también mejoran otros aspectos importantes, como el propio grosor del teléfono y sobre todo su peso, muy superior al del Z Fold 8 de Samsung, que es su principal oponente.