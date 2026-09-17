El Mediterráneo, un mar cada vez más salado y caliente a miles de metros bajo la superficie

El mar Mediterráneo está experimentando un proceso acelerado de calentamiento y aumento de salinidad a una escala sin precedentes, unos cambios que, además, no solo se han intensificado en las capas superiores, sino que afectan a toda la columna de agua y llegan hasta las mayores profundidades marinas.

Así lo advierte un estudio liderado por la oceanógrafa física Elena Terzić y el investigador Ivica Vilibić, del Instituto Ruđer Bošković, cuyas conclusiones se han publicado en la revista Geophysical Research Letters de la Unión Geofísica Americana (AGU).

Para cuantificar la magnitud de estas transformaciones, los investigadores analizaron un extenso registro de mediciones de temperatura y salinidad recopiladas mediante cruceros de investigación y boyas robóticas entre 1950 y 2025.

Los resultados indican que en los últimos años la capa superficial del Mediterráneo (los primeros 100 metros) ha alcanzado temperaturas aproximadamente dos grados por encima de la media del periodo 1950-1999.

Desde el año 2000, las aguas de la superficie se han calentado a un ritmo cercano a 0,5 °C por década, una cifra -entre dos y tres veces superior a la tasa media del océano global- que supone un salto notable respecto a la segunda mitad del siglo XX, cuando el incremento era inferior a 0,1 °C por década.

Pero para los autores, lo más preocupante es el alcance de esta dinámica: la elevación de temperatura y salinidad es estadísticamente significativa hasta los 3.000 y 4.000 metros de profundidad.

En las zonas más afectadas, la aceleración térmica llega a 0,3 °C por década y la salinidad aumenta a razón de 0,1 gramos de sal por kilogramo de agua cada diez años, apunta el estudio.

El caso del Adriático

La circulación oceánica profunda depende de las variaciones de densidad del agua: el calor reduce la densidad, mientras que la sal la incrementa. En gran parte del Mediterráneo, el calentamiento predomina sobre la salinidad, lo que vuelve la superficie menos densa y dificulta su mezcla con las capas inferiores.

Sin embargo, en el mar Adriático —uno de los pocos puntos donde los fríos vientos de invierno enfrían el agua superficial lo suficiente como para hundirla— se produce un fenómeno particular.

En el sur del Adriático, las aguas profundas se han calentado seis veces más rápido que en la media mediterránea desde el año 2000. Aunque la concentración de sal sigue siendo lo suficientemente alta como para permitir que el agua densa se hunda y se extienda hacia las cuencas central y oriental, la naturaleza de este transporte ha cambiado.

El agua que se hunden actualmente hacia el fondo marino está considerablemente más cálida y salada que en el pasado. Como consecuencia, el Adriático está actuando como una vía directa que traslada de forma acelerada el exceso de calor hacia las profundidades.

El Mediterráneo como modelo global

Estas alteraciones acarrean consecuencias directas para los ecosistemas marinos. Aunque el estudio no midió directamente los niveles de oxígeno, el incremento de la temperatura reduce la capacidad del agua para retener gases disueltos.

Así, las especies marinas se enfrentan a un escenario crítico: la geografía del Mediterráneo, cerrada por el norte, impide la migración hacia latitudes más frías, y el calentamiento de las profundidades elimina los refugios térmicos profundos.

En todo el mundo, los océanos absorben más del 90% del calor atrapado por las emisiones de gases de efecto invernadero y más de una cuarta parte del dióxido de carbono antropogénico.

Pero como las aguas del Mediterráneo circulan entre la superficie y el fondo unas diez veces más rápido que en el océano abierto, este mar funciona como un laboratorio a pequeña escala que anticipa la rapidez con la que pueden reaccionar las grandes cuencas oceánicas.

El fenómeno alerta sobre las limitaciones de las proyecciones climáticas lineales, las cuales podrían estar subestimando la velocidad del cambio en los océanos globales, advierten los autores.

En el futuro, el equipo tratará de cuantificar los impulsores atmosféricos y oceánicos de esta aceleración (como la evaporación, las lluvias o la entrada de agua atlántica por el estrecho de Gibraltar) para determinar si los modelos actuales reflejan adecuadamente esta respuesta sin precedentes.