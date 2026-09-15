Oppo desvela oficialmente el potente procesador de su Oppo Find X10 Pro Max

Si ayer os contábamos que la firma china había desvelado la fecha en que presentará sus nuevos topes de gama, los Oppo Find X10, y ahora, con esa fecha en el horizonte, la marca está desvelando detalles muy importantes, como el procesador con el que contará su modelo más avanzado, el Oppo Find X10 Pro Max, un teléfono que se convertirá en uno de los más potentes del mercado, no solo de 2026, sino también de 2027.

Alimentado por el MediaTek Dimensity 9600 Pro

Como sabéis, los topes de gama de Oppo siempre han confiado en los procesadores de MediaTek para ofrecer un rendimiento diferencial en la gama alta. Y el caso del Oppo Find X10 Pro Max no va a ser diferente, ya que ahora sabemos que contará con el procesador más potente que haya ofrecido nunca MediaTek en un smartphone. Se tratará del MediaTek Dimensity 9600 Pro, un chip capaz de brindar un rendimiento de primer nivel.

Procesador del futuro Oppo Find X10 Pro Max | Oppo

Es el primer procesador de MediaTek que se ha fabricado con el método de 2 nm, y por eso es capaz de ofrecernos una mayor eficiencia energética. Nada menos que un 61% más, cuando hablamos de la CPU, lo que reduce al máximo el consumo de energía a la vez que es capaz de ofrecer un rendimiento mucho más potente y sostenido. Esto es perfecto para que el teléfono sea capaz de ejecutar tareas de IA con la máxima rapidez y privacidad.

El nuevo chip cuenta con dos núcleos C2-Ultra que funcionan a una velocidad de 4.55 GHz, junto a otros seis núcleos dedicados al rendimiento. Esto permitirá al futuro Oppo Find X10 Pro Max ofrecer hasta un 17% más de rendimiento en las tareas más exigentes. En general, el nuevo chip no solo aporta más potencia, sino una eficiencia máxima para ofrecer el mejor rendimiento con el mínimo gasto de energía posible.

El chip ofrece además a nivel gráfico la incorporación de la GPU insignia G2-Ultra NX, que nos ofrece un trazado de rayos de primer nivel, y mejor capacidad para gestionar gráficos neuronales. En lo que a rendimiento gráfico se refiere, el nuevo MediaTek Dimensity 9600 Pro puede ofrecernos hasta un 27% más de rendimiento, por lo que si ya notábamos un espectacular rendimiento en este sentido en sus predecesores, ahora lo va a ser aún más.

La IA es una de las grandes capacidades de los futuros Oppo Find X10 Pro Max. Sobre todo gracias a la NPU integrada en el nuevo chip de MediaTek. Esta NPU ahora puede ofrecer hasta un 51% más de velocidad en el procesamiento LLM. La nueva NPU no solo aporta capacidad para gestionar modelos de IA complejos, sino también una mayor eficiencia energética cuando se trata de llevarlo a cabo, lo que viene a contribuir en lo que hemos visto en general, más rendimiento y mayor eficiencia.