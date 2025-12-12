El Motorola Edge 70 Ultra desvela nuevos detalles de su ficha técnica

Motorola está más cerca que nunca de lanzar un nuevo smartphone de alta gama al mercado. Se trataría del Motorola Edge 70 Ultra, un tope de gama capaz de brindarnos las mejores especificaciones posibles dentro de la marca, y algunas sorpresas interesantes como la que conocimos hace unos días, la integración de un lápiz inteligente de fábrica, algo que hasta ahora solo nos ofrecían los Moto G Stylus de la marca. Pues bien, ahora se han filtrado nuevos datos de este smartphone, que nos permiten conformar poco a poco una imagen más certera de lo que esperar de él.

Así sería el Motorola Edge 70 Ultra

En esta ocasión un nuevo filtrador ha desvelado en la red social china Weibo detalles sobre la pantalla de este teléfono. Concretamente que contará con un panel OLED de 6,7 pulgadas, que nos ofrecerá una resolución de 1.5 K, así como una tasa de refresco de 120 Hz. Además, añade que se lanzará en tres colores, como son negro, verde y cobre. También ha desvelado detalles sobre su cámara de fotos.

Como que tendrá tres sensores, y que los tres contarán con una resolución de 50 megapíxeles. Un aspecto destacado es que uno de los tres sensores será un teleobjetivo de periscopio, sin duda el sensor de moda ahora en la gran mayoría de smartphones de alta gama, ya que ofrecen una capacidad de zoom sin pérdida muy elevada.

A raíz de otras filtraciones y pasos por test de rendimiento, hemos podido saber que este Motorola Edge 70 Ultra contará con un procesador Snapdragon 8 Gen 5, que brindará a este teléfono el rendimiento más potente en un móvil Android. Recordemos que el predecesor de este smartphone no es el 60 Ultra, sino el 50 Ultra, por lo que parece que Motorola se saltará esta generación para ir directamente al 70.

Si comparamos con el anterior modelo, este futuro Edge 70 Ultra nos ofrece una pantalla que parece bastante similar, tanto en diagonal, que es la misma, como en tasa de refresco. También es de esperar que la tecnología de pantalla sea la misma, aunque en el modelo anterior era pOLED. Sobre la cámara de fotos, el anterior modelo tenía tres sensores, aunque a diferencia del futuro modelo, el telefoto de periscopio era de 64 megapíxeles, en lugar de los 50 megapíxeles que se esperan.

Así que parece que las novedades en torno a este smartphone de momento son limitadas, con el procesador como gran novedad, y ese sensor con diferente resolución. Nos falta conocer uno de los detalles más importantes en este tipo de smartphones, la batería. Con la nueva generación de baterías de silicio no sería raro esperar una batería mucho más grande, con capacidad quizás de 6000mAh o 7000mAh, lo habitual ahora en los móviles más avanzados que están llegando al mercado desde hace unos meses. Es de esperar que este Motorola Edge 70 Ultra se presente en los primeros compases de 2026, seguramente antes de la primavera, para lo que queda, cada vez menos, apenas tres meses.