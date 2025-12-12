Esta funda brinda al iPhone 17 Pro la mejor función del Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi ha vuelto a poner de moda las pantallas secundarias. Con su Xiaomi 17 Ultra ha integrado una dentro del módulo de cámara, que se ha convertido en uno de sus grandes atractivos. Curiosamente, el diseño del iPhone 17 Pro es bastante similar al de los móviles POCO, y a su vez a este Xiaomi 17 Ultra, y en lugar de integrar esa pantalla secundaria, ahora podemos recurrir a una funda que nos brinda precisamente esa misma funcionalidad.

Una pantalla AMOLED en la carcasa

Esta funda ha sido fabricada por Selfie, y diseñada específicamente para el iPhone 17 Pro, por lo que tendrá mucho recorrido en un mercado donde este es uno de los teléfonos más vendidos. La carcasa destaca precisamente porque cuenta con una pantalla AMOLED circular de 1,6 pulgadas, que se encuentra ubicada justo centrado debajo de la cámara de fotos. Esta cuenta con un bisel negro bastante grueso, y en la parte inferior integra una pequeña placa con el nombre de la marca inscrito.

Selfixcase en acción | Selfix

La pantalla tiene una resolución de 480x480 píxeles, y ha sido creada con un objetivo concreto. Y es el de facilitarnos la toma de selfies con la cámara de fotos trasera. Aunque los iPhone tienen una gran cámara selfie, obviamente la cámara trasera es mucho mejor, y por eso a muchos les gusta hacerlo con esta cámara principalmente. Pero es algo difícil de hacer, ya que perdemos referencias a la hora de encuadrar la imagen.

Con esta pantalla eso se resuelve, porque en su pequeña superficie podemos ver en tiempo real la imagen que está captando la cámara de fotos. Por lo tanto, es mucho más sencillo encuadrar y hacer la foto tal y como deseamos en cada momento. Con esta funda por tanto, podemos hacer fotos con el sensor de 48 megapíxeles con todas las garantías, o incluso grabar vídeos en forma de selfie con toda la calidad que nos brindan estas cámaras.

Para su uso, cuenta con un conector USB tipo C con una potencia de entrada de 100W. También tiene un botón de encendido dedicado solo a encender o apagar la pantalla de la funda, y así que solo consume energía cuando lo necesitamos. Adicionalmente, integra una ranura de tarjetas microSD que permiten insertar tarjetas de hasta 2 TB de almacenamiento extra para el iPhone.

La pantalla de esta cámara no necesita de apps adicionales para funcionar, y gracias a la ranura para tarjetas, podremos almacenar todas esas fotos directamente en la memoria de la funda. El botón integrado en la funda, también sirve de obturador de cámara, lo que quiere decir que con ella podemos hacer fotos directamente sin tener que tocar la pantalla del teléfono, y, por tanto, usándola como una cámara digital tradicional.

De momento no hay precio, pero parece que no tardará mucho en tener una campaña activa en Kickstarter, así que entonces podremos comprobar si realmente merece la pena hacerse con ella o no, este será un factor determinante para valorar si la funda es realmente una buena idea o simplemente un caro accesorio más para nuestro iPhone.