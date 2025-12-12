La técnica más segura para mantener tu teléfono limpio

Llevamos el móvil con nosotros a todas partes, bolsillos, mesas, mochilas, incluso en la cama, haciendo que el dispositivo acumule polvo y bacterias.

Esto supone que la suciedad llegue a rincones que apenas notamos hasta que falla el sonido o cuesta cargarlo. Es por eso por lo que mantenerlo limpio no es solo cuestión de estética, también alarga su vida útil y mejora su rendimiento.

Una técnica sencilla y segura consiste en utilizar un paño de microfibra. Lo primero es apagar el dispositivo y retirar la funda. Después, con este tipo de paños, similares a los que se usan para limpiar las gafas, barre suavemente toda la superficie para eliminar el polvo más visible.

Limpiar el móvil | iStock

Si necesitas una limpieza más profunda, el alcohol isopropílico en spray o en toallitas es tu mejor aliado: se evapora rápido y no daña componentes electrónicos.

Para los rincones difíciles, como puertos o altavoces, un palillo de madera puede ayudarte a retirar restos de suciedad. Nunca uses agujas ni bastoncillos, ya que pueden dañar el móvil.

Tras la limpieza, deja que se seque unos minutos al aire y repite el proceso también con la funda.

Con esta rutina rápida, el resultado se nota no solo por fuera, sino también en el buen funcionamiento del teléfono día a día.