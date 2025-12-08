Los HMD 100 y 101 ya son oficiales desde tan solo 9€ al cambio

Tras haber revelado información sobre ellos los propios directivos de la marca la semana pasada, ahora estos nuevos HMD 100 y 101 son oficiales, y llegan con todo eso que esperamos de un teléfono básico. No solo unas características perfectas para hacer llamadas y enviar mensajes con sonido de calidad, sino además hacerlo por un precio verdaderamente irrisorio, como vais a poder comprobar a continuación, con estos dos nuevos móviles tontos, que nos ofrecen una relación de prestaciones y precio inmejorable.

Ficha técnica del HMD 100

Estos nuevos teléfonos llegan con un diseño clásico, al más puro estilo de los Nokia de los 90 y primeros dos mil, con una gran botonera y un gran botón central que nos sirve para movernos por sus menús. El HMD 100 llega con una batería de 800 mAh, que viene a ser casi la mitad de la mayoría de móviles de este tipo. A pesar de ellos, desde HMD aseguran que puede permanecer encendido hasta 7 días con una sola carga completa. Esta se realiza desde un conector micro USB.

El HMD 101 | HMD

Incluso podemos mantener conversaciones de hasta 6 horas. La pantalla con la que se estrena es de 1,77 pulgadas, y tiene resolución de 160x128 píxeles. La relación de aspecto de esta pantalla es de 4:5. En cuanto a rendimiento, depende de un procesador Unisoc 6533G, que a su vez viene acompañado de 8MB de memoria RAM, y 4 MB de almacenamiento interno. El software con el que se estrena es el clásico sistema operativo S30+, como el que han usado durante años los Nokia.

Este teléfono cuenta con un LED doble que sirve de linterna, mientras que ofrece también Radio FM, junto a un conjunto de sonido de altavoz y micrófono, así como un conector de auriculares de 3,5 mm. Por supuesto, cuenta con Snake como gran gesto retro que nos recuerda a los clásicos Nokia. Un móvil que de momento se ha lanzado en India por tan solo 9 euros al cambio, no se puede dar más por menos.

Ficha técnica del HMD 101

Por su parte el HMD 101 nos ofrece algunas características mejoradas, como la batería, que es más grande, con una capacidad de 1000 mAh. Esta brinda hasta 8,9 días de autonomía, así como hasta 213 horas de espera y 7 horas de conversación una vez está completamente cargado. La pantalla es la misma del HMD 100, ahí no hay cambios. Su procesador es el mismo del 100, y en este caso la RAM se reduce a 4 MB.

Aunque curiosamente este modelo ofrece ranura para microSD de hasta 32GB, y reproducción de Mp3. Por lo demás tenemos las mismas especificaciones. Y eso sí, un precio algo más elevado, de 10 euros al cambio. Unos móviles que de momento solo se han puesto a la venta en India, y en la web española no hay rastro de ellos. No hay que descartar que vengan a acompañar a los HMD 110 y 105.