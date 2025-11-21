Se filtra un potente smartphone de Oppo con una enorme batería de 8000mAh

Lo de la capacidad de las baterías se nos está yendo de las manos, más que nada por la velocidad a la que están creciendo. Si hasta hace muy poco los 5000 mAh eran la capacidad más o menos estándar de un smartphone, ahora nos estamos moviendo en cifras mucho más elevadas, que se mueven entre los 6000 mAh y 7500 mAh. Pero como es habitual, la competencia entre los distintos fabricantes está aumentando esta cifra por momentos. En esta ocasión llevándola hasta un límite que muy pocos móviles, o ninguno, han alcanzado todavía, como en el caso de este Oppo que se acaba de filtrar.

Así sería el futuro Oppo K15 Turbo Pro

Desde luego parece que el apellido Turbo no es casual, porque estamos ante uno de los móviles más potentes que llegarán en los próximos meses. Un terminal que si bien no se puede decir que sea un tope de gama, sí que se trata de un teléfono de alta gama en términos de rendimiento, y quizás más bien de gama media premium cuando hablamos de su cámara de fotos.

Las fuentes son muy fiables, de hecho hablamos de Digital Chat Station, el filtrador chino más popular del mercado. Este ha desvelado las características de este potentísimo teléfono de Oppo que está en camino. El filtrador apunta directamente a un prototipo que estaría ahora en desarrollo, y, por tanto, no ha mencionado directamente este modelo. Pero diversas fuentes apuntan directamente en la dirección de que se trataría del Oppo K15 Turbo Pro, basándose en los precedentes que hemos conocido de esta gama de teléfonos.

Este llegaría con una pantalla de 6,78 pulgadas, con una resolución 1.5 K. Cuando habla de la batería, el punto caliente, se refiere directamente a una horquilla de entre 7000 mAh y 8000 mAh, ya el hecho de que incluya esta última cifra nos indica que es muy posible que llegue a ella. La cámara de fotos, como era de esperar, y que es el aspecto por el que este teléfono no puede ser un tope de gama ni mucho menos, no da la talla respecto del potencial de rendimiento.

Y es que el filtrador dice con sorna que da para escanear códigos QR y poco más. Y es que hablamos de que este nuevo teléfono contaría con un procesador muy potente, el Snapdragon 8 Gen 5, por tanto, el procesador más potente de Qualcomm solo por debajo de los Gen 5. Así que a nivel de rendimiento no se puede pedir más, un procesador potente y una batería gigantesca.

Una de las grandes novedades sería la integración de un ventilador capaz de refrigerar el teléfono de forma gradual. Tanto es así que contaría con una entrada de aire oculta, y ofrecerá velocidades de funcionamiento variables en base a las condiciones de temperatura interna del dispositivo. De momento no hay una fecha concreta para su lanzamiento, os mantendremos informados.