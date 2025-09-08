Los iPhone 18 y 19 se filtran a horas de lanzarse el iPhone 17

Puede parecer una locura, pero es algo muy habitual en el mercado de smartphones. Y es que a pocas horas de presentarse un nuevo dispositivo no es raro conocer informaciones que ya nos avanzan cómo serán sus sucesores. Eso está ocurriendo con los iPhone 18 y 19, de los que ahora conocemos algunos detalles interesantes, cuando quedan poco más de un día para que los iPhone 17 sean presentados por fin en Cupertino, de la mano de Tim Cook en el Campus de Apple. Unas informaciones que nos dan datos importantes sobre la cámara de fotos de estos futuros teléfonos.

Así será la cámara de los iPhone 18 y iPhone 19

Y es que las informaciones que se han filtrado ahora sobre estos dos nuevos teléfonos, que deberían llegar sucesivamente en 2026 y 2027, tienen que ver con sus cámaras de fotos, con lo que perderá una para ganarlo la otra. Y es que ha sido una vez más el analista Ming-Chi Kuo, siempre cercano a Apple, quien ha desvelado cuándo se convertirá en una realidad el verdadero salto de calidad de la cámara ultra gran angular de estos teléfonos.

Y es que mientras que se esperaba que fuera el iPhone 18 el que en 2026 estrenara esta cámara de fotos, según había asegurado el propio analista el pasado año, ahora las previsiones cambian. Y espera que este nuevo sensor ultra gran angular se estrene no en los iPhone 18, sino en sus sucesores, los 19. Por tanto, esta nueva cámara llegaría al mercado ya para el año 2027.

Un gran angular a la altura

Hay mucha expectación con esta mejora de la cámara del iPhone, aunque no vamos a negar que va a llegar más tarde de lo esperado, y de lo que sería exigible para un teléfono de alta gama como son estos. Y es que la gran novedad que proporcionaría esta nueva cámara ultra gran angular, es que estaría fabricada a partir de un sensor de Samsung. Estos serían sensores con chips de Samsung fabricados en las plantas de Texas, dentro de ese programa económico que invertirá cientos de miles de millones de dinero de Apple en Estados Unidos.

Actualmente, el sensor ultra gran angular de los iPhone 16 Pro Max cuenta ya con una resolución de 48 megapíxeles, pero es un sensor más veterano, que obviamente no ofrece un rendimiento tan bueno como puede hacerlo el futuro sensor de Samsung. Estos nuevos sensores de los coreanos proporcionarán a los iPhone aplazamiento de tres capas, que proporcionan a las cámaras aumentar la densidad de los píxeles, y ofrecer un mejor rendimiento cuando hay poca luz de por medio. Por lo que las imágenes captadas por el teléfono de noche serán mucho mejor que las actuales. Hasta ahora Apple ha confiado en Sony para fabricar sus sensores de cámara, pero eso podría ir cambiando poco a poco en el futuro con la irrupción de Samsung.