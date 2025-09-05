El diseño de los iPhone 17 se queda sin secretos, con pulla incluida a Tim Cook

Es cierto que ya conocemos algunos de los secretos de los iPhone 17 series. Pero hay podemos confirmar el diseño que tendrán los iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max gracias a una firma de fundas.

Como seguramente sabrás, Apple había reservado para el próximo 9 de septiembre el gran anuncio de la familia iPhone 17, pero un movimiento inesperado de la firma de accesorios Dbrand parece haber adelantado la sorpresa.

El diseño de los iPhone 17 se queda sin secretos

La compañía canadiense ha distribuido un correo a sus clientes mostrando imágenes de lo que asegura son los nuevos modelos de iPhone 17, acompañados de sus propias carcasas transparentes con bordes de silicona.

Diseño del iPhone 17 Pro | Dbrand

Incluso puedes acceder a la web oficial para ver las diferentes opciones disponibles en el mercado. ¿Lo más sorprendente? Que se han atrevido a reírse de Apple, ya que si pulsas en el botón de compra, pone realmente “Sorry, Tim”. Un claro “Lo siento, Tim” en referencia a Tim Cook, CEO de Apple.

Gracias a estas imágenes, podemos confirmar que los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max llegarán con un rediseño en el módulo de cámaras. En lugar del clásico bloque cuadrado heredado de generaciones anteriores, ahora aparece una protuberancia rectangular con esquinas redondeadas, en disposición horizontal.

Dentro se mantienen las tres lentes, pero el sensor LiDAR, el micrófono trasero y el flash se sitúan más separados que antes. Y sí, también vemos el iPhone 17 Air, con un perfil mucho más fino y un módulo de cámara más discreto.

Diseño de los iPhone 17 | Dbrand

En este caso se aprecia una sola lente, enmarcada en un marco alargado y estrecho . Incluso la propia marca de fundas se permitía ironizar en el mensaje enviado a los clientes: “Ha tardado nueve años en fabricar un teléfono demasiado fino para un conector de auriculares de 3,5 mm”.

Junto a los modelos Pro y Air, también aparecen imágenes del iPhone 17 estándar, por lo que conocemos todos los secretos de la línea iPhone 17 al completo Su módulo trasero adopta una forma ovalada en vertical con dos lentes y un micrófono, mientras que el flash se coloca en el exterior, justo al lado del conjunto.

Aunque no hay confirmación oficial por parte de Apple, lo cierto es que la marca de accesorios tiene un historial de aciertos en este terreno, por lo que parece que le han chafado la sorpresa a Apple, a falta de conocer los colores oficiales.