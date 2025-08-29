APLICACIONES
En qué consiste "Nombres de usuario", la nueva función en pruebas de WhatsApp
WhatsApp prepara una función que permitirá usar un nombre de usuario único en lugar del número de teléfono. La novedad busca reforzar la privacidad y facilitar la interacción en grupos o con desconocidos.
WhatsApp está probando una nueva función que permitirá a los usuarios identificarse con un nombre de usuario único en lugar de mostrar su número de teléfono. Esta novedad está pensada para reforzar la privacidad, sobre todo en conversaciones con desconocidos o en grupos numerosos, donde solo se verá el alias y no el número personal.
Cada nombre será exclusivo y, en caso de cambiarlo, la aplicación notificará automáticamente a los contactos. Para poder crearlo habrá que seguir unas normas: tendrá que tener entre 3 y 30 caracteres, incluir al menos una letra y podrá incorporar números, puntos o guiones bajos. Por lo que, siempre dentro de unas pautas, la creatividad dictaminará el nombre de cada usuario.
Lo que no se permitirá son direcciones que imiten páginas web ni dominios como ".com". De momento, la función sigue en fase de desarrollo y estará disponible para todos los usuarios en una próxima actualización, según ha informado el portal especializado WABetaInfo.
Así pues, con esta actualización WhatsApp pretende proteger a sus usuarios. No todo el mundo está dispuesto a dar su número de teléfono a desconocidos y, hasta la fecha, esto sucedía automáticamente al entrar en grupos con mucha gente. Una novedad muy esperada tanto por profesionales como por particulares que está a punto de ver la luz.
