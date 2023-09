Los iPhone 15 están sufriendo problemas de sobrecalentamiento. ¿Qué está pasando?

Desde el pasado 22 de septiembre ya puedes comprar los nuevos iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Una familia de dispositivos con todo tipo de novedades, especialmente en el apartado fotográfico de los modelos más potentes, pero que llega envuelto en problemas.

Primero, se reportaron problemas con el diseño de los iPhone. Por lo que parece, algunos de los modelos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max llegaban con problemas estéticos.

Por ejemplo, la pantalla no estaba bien sellada, provocando fugas de luz. Además, en algunos casos se ha detectado que el chasis de aluminio no tiene un tratamiento de color. Vamos, que la polémica ya está servida. Más, con los problemas de sobrecalentamiento en los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

Estas son las razones por las que el iPhone se está sobrecalentando

Un problema bastante serio y que, tal y como han recogido desde varios medios, a través de pruebas infrarrojas se ha detectado que la nueva familia iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max alcanzan los 116 grados Fahrenheit, cerca de 47 grados Celsius.

Hablamos de una temperatura bastante alta para un teléfono. Al punto de que muchos propietarios de un iPhone 15, independientemente de su modelo, no puede tocar el teléfono si no lleva una funda puesta.

Y es que 47 grados no es poca cosa precisamente. Además, uno de los leaksters más conocidos ha escrito sobre el tema. Hablamos de Majin Bu, uno de los informantes con mauor bagaje, y que ha contado que los problemas de sobrecalentamiento en los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max está provocado por mientras los teléfonos se están cargando o mientras el usuario está en una red social.

Algunas como X o Facebook están viéndose afectadas. Y parece que hay dos posibilidades. Por un lado, si es un problema de batería, estamos ante un fallo muy grave y que puede provocar un terremoto en el seno de Apple.

Por otro lado, puede ser un fallo de software que esté provocando estos problemas. Si es así, con una actualización de software en la que Apple controle mejor la temperatura a la hora de cargar el dispositivo o acceder a determinadas redes sociales, podrían solucionar los problemas de sobrecalentamiento en los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Pero está claro que el lanzamiento de esta nueva generación de teléfonos se le está atragantando a Apple.