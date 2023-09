Apple presenta los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max con cuerpo de titanio y USB C

La Keynote de Apple acaba de terminar, con los iPhone 15 como grandes novedades, aunque este año con menos calado del esperado. Al final todo lo que se había venido filtrando se ha cumplido, con cambios en lo importante, y por qué no decirlo también en lo obvio, el resumen es que estamos ante una generación de nuevos iPhone que se puede describir como de transición. Vamos a conocer todas esas novedades de los que serán unos de los smartphones más deseados en los próximos meses.

Nuevo diseño

No hablamos de sus líneas, pero sí de los materiales, que en esta nueva generación brillan con luz propia. Y es que la fabricación de estos teléfonos cuenta con más exclusividad que nunca, gracias al titanio, el material de moda en móviles, el titanio, por su resistencia y exclusividad. Esto le proporciona fortaleza al cuerpo del teléfono, y además mantiene un peso razonablemente ligero si tenemos en cuenta toda la tecnología que atesora.

Los nuevos iPhone 15 Pro | Apple

Una novedad notable de estos teléfonos es el nuevo botón con el que cuentan en el lateral, y que sustituye al legendario botón deslizante que silenciaba el terminal. Con el nuevo botón no solo podremos silenciar el móvil, sino abrir la cámara de fotos, ejecutar diferentes apps o incluso encender la linterna, vamos, que es un botón multifunción. La pantalla estrena los bordes más delgados que hayamos visto en estos teléfonos, y también unos de los más finos de todo el mercado. Por lo demás podemos disfrutar de la misma resolución, tasa de refresco de 120Hz, y tamaños de 6,1 y 6,7 pulgadas.

Este año tenemos como no podía ser de otra forma nueva generación de procesadores. Con los Apple A17 Bionic al frente. Una bestia fabricada en 3nm, con un total de 12 núcleos, 6 de la CPU y 6 de la GPU. Lógicamente este procesador dispara el rendimiento de estos teléfonos, que ahora es un 10% más rápido, esperábamos algo más quizás. Pero como es habitual, junto a un mayor rendimiento, disfrutamos también de más autonomía, ahora de hasta 2 horas más, lo que no está nada mal, algo que se obtiene gracias a la mayor eficiencia de este nuevo procesador.

Una cámara algo decepcionante

Y no lo es porque sea mala, sino porque no se ha confirmado nada de lo que se había rumoreado sobre ella. Esperábamos un sensor de periscopio, que al final no ha llegado. Pero al menos sí que vamos a obtener más zoom, ya que el sensor telefoto de 12 megapíxeles ahora nos ofrece un aumento de hasta 5X sin perder calidad de imagen.

El módulo de cámara ahora es más grueso | Apple

En general la cámara mejora algunos aspectos gracias a las nuevas lentes, que permiten mejorar el rendimiento cuando hay poca luz o a la hora de hacer un retrato. Eso sí, se confirma el mayor tamaño del módulo de cámara por estas nuevas lentes. En general, novedades puntuales en la cámara.

El esperado USB tipo C

El conector USB tipo C por fin es una realidad en los iPhone 15 Pro y Pro Max. Pero lamentablemente Apple ha implementado la peor versión posible de este conector, con una velocidad de transferencia de solo 10 mbps en el caso de los modelos estándar. Pero los Pro y Pro Max sí que mejorarán este aspecto, con mayores tasas de transferencia de datos.

Precio de los iPhone 15 Pro y Pro Max

Los nuevos teléfonos de Apple se podrán reservar desde este viernes 22 de septiembre. Llegan en color negro, plata, azul y el nuevo titanio. El modelo más accesible será el iPhone 15 Pro de 128GB que costará 1.219 euros, mientras que el iPhone 15 Pro Max más asequible será el de 256GB y con un precio de 1.469 euros.