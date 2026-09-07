Huawei lanza una nueva generación de su plegable Tri Fold

La firma china Huawei ha presentado una nueva generación de su móvil Tri-Fold. Recordemos que el año pasado la marca fue la primera en lanzar un dispositivo de este tipo al mercado, después se animó Samsung, y ahora toca dar respuesta con un plegable que sin duda alguna es uno de los más delgados que hayamos visto nunca. De hecho, hablamos de un dispositivo que coge todo lo bueno de su primera generación, y lo hace aún más interesante para quienes les interesan estos productos de absoluto nicho.

¿Qué ofrece este nuevo Huawei Mate XT 2?

Pues bien, estamos ante un plegable que desde luego presume de un diseño único en el mercado, con una pantalla plegable más grande, que se pliega o despliega en tres secciones diferentes, que nos aportan diferentes formas de utilizar el dispositivo. Una de las grandes mejoras de este modelo ha sido la nueva bisagra, que permite disfrutar del dispositivo de manera más robusta y resistente en diferentes situaciones.

Huawei Mate XT 2 | Huawei

Y es que este nuevo plegable solo mide 3,5 mm de grosor cuando está desplegado, desde luego, es de los móviles más delgados que hayamos conocido nunca, y no lo hace escalonadamente como el modelo de Samsung, sino que además este grosor se mantiene a lo largo de todo el dispositivo y su pantalla. En cuanto a estas pantallas, la plegable triple tiene una diagonal de 10,2 pulgadas, mucho más grande de lo habitual en este tipo de móviles plegables.

Esta tiene una resolución de 3K, muy elevada, así como una relación de aspecto de 12.8:9, que sin duda alguna es poco habitual en estos dispositivos, y nos proporciona mucha versatilidad. La pantalla externa es de 6,5 pulgadas, y tiene una resolución de 2442 x 1140 píxeles, con un espectacular brillo pico de 6500 nits. La pantalla externa, según Huawei, ahora usa cristal de basalto, que es hasta 16 veces más resistente a los arañazos que las pantallas habituales.

Como es habitual, el nuevo Tri Fold de Huawei cuenta con un procesador de la casa, el Kirin 9050 Pro, que nos ofrece una mejora del rendimiento de nada menos que el 42%, lo que es bastante imponente de una generación a otra. Huawei ha introducido en este nuevo modelo una pantalla de privacidad, similar a la de los Galaxy S26, y presumen de que es la primera de este tipo basada en hardware en un móvil plegable.

La cámara de fotos de este plegable triple ofrece una cámara principal de 50 megapíxeles, con apertura variable, mientras que hay otro sensor secundario telefoto con zoom óptico de 3,5x. Así como un ultra gran angular con sensor de 40 megapíxeles, ten en todos los casos con la tecnología RYYB tan característica de Huawei.

La batería de este teléfono es grande, de 6500 mAh, y nos ofrece una potencia de carga de 66 W, sin duda, buenos números para un plegable. Aunque en este caso, al tener una pantalla mucho más grande, podría quedarse corto, desde luego. Como ya sabéis, hay HarmonyOS como sistema operativo, y nada de servicios de Google o la Play Store, una pena. De momento se ha presentado en China, donde su precio parte de los 2.980 dólares, unos 2.565 euros al cambio, para la versión de 16 GB + 256 GB.