El iPhone Ultra plegable podría partir cerca de los 2.700 dólares, según dos filtraciones

Apple prepara uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años: su primer iPhone plegable. La compañía de Cupertino todavía no ha confirmado oficialmente su existencia, pero las filtraciones llevan meses apuntando a que el dispositivo llegará bajo el nombre de iPhone Ultra y se presentará el próximo 9 de septiembre. Y mucho nos tememos que será más caro que ningún otro iPhone hasta la fecha.

No lo decimos nosotros, sino dos supuestas filtraciones relacionadas con Vodafone que hann filtrado el precio. Y si estas cifras son correctas, el primer plegable de Apple no será precisamente un móvil al alcance de todos los bolsillos. Sí, el iPhone Ultra va a ser más exclusivo que nunca.

El iPhone Ultra tendrá un precio de partida de unos 2.700 dólares

La primera información procede de una presunta lista de precios vinculada a Vodafone Australia. Según esta filtración, el iPhone Ultra arrancaría en 3.699 dólares australianos para el modelo con 256 GB de almacenamiento. Al cambio directo, la cifra se sitúa cerca de los 2.663 dólares estadounidenses.

Las otras dos configuraciones tampoco se quedarían cortas. El modelo de 512 GB tendría un precio de 4.199 dólares australianos, unos 3.023 dólares al cambio, mientras que la versión con 1 TB de capacidad ascendería hasta los 4.699 dólares australianos, cerca de 3.382 dólares.

Como siempre ocurre en estos casos, hay que coger la información con mucha cautela. No solo porque Apple no ha revelado aún los precios del dispositivo, sino porque una conversión directa entre monedas no refleja el precio final que pagaremos en España. Los impuestos, los aranceles, el tipo de cambio y la propia estrategia comercial de la compañía hacen que las cifras varíen mucho entre mercados. Vamos, que en nuestro país será más caro.

Y, por si no fuera suficiente, una segunda filtración apareció en la web de Vodafone Egipto, donde se publicó por error y durante un breve periodo una ficha anticipada del iPhone Ultra. En ella se mostraba un precio de 155.750 libras egipcias, una cifra que, mediante conversión directa, ronda los 3.056 dólares.

El detalle interesante es que esta publicación no especificaba la capacidad de almacenamiento del móvil. Esto ha llevado a pensar que podría corresponder a la versión de 512 GB, encajando de forma aproximada con la lista de precios australiana.

Que ambas informaciones estén vinculadas a Vodafone apunta a un error interno que ha provocado esta filtración. Y, aunque habrá que esperar al 9 de septiembre para confirmarlo, cada vez está más claro que el precio del iPhone Ultra será bastante alto.