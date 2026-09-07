La señal de advertencia de infarto e ictus que puede aparecer en el rostro

La aparición de unas pequeñas placas amarillentas alrededor de los ojos, conocidas como xantelasma, podría ser algo más que una cuestión estética. Un estudio publicado en la revista Atherosclerosis relaciona esta afección con una mayor probabilidad de sufrir problemas cardiovasculares graves, como infartos y accidentes cerebrovasculares.

El xantelasma se produce cuando células del sistema inmunitario acumulan colesterol y otras grasas en la piel de los párpados. Aunque estas manchas suelen ser benignas, investigadores de la Universidad de Stanford han estudiado si podrían estar relacionadas con procesos similares a los que intervienen en la aterosclerosis, en la que se forman placas de grasa en las arterias.

Para comprobarlo, analizaron los datos de 17.925 personas con xantelasma y los compararon con los de otras tantas personas sin esta afección. Durante el primer año, el 1% de quienes tenían xantelasma sufrió un infarto, frente al 0,35% del grupo de control. En los accidentes cerebrovasculares, las cifras fueron del 0,95% frente al 0,3%.

Aunque los porcentajes absolutos son bajos, la diferencia se mantuvo durante los años siguientes. Incluso una década después, las personas con xantelasma seguían presentando un riesgo cardiovascular mayor.

Los investigadores señalan que la relación no significa que las manchas provoquen infartos o ictus, sino que podrían funcionar como un marcador de un mayor riesgo. De hecho, la asociación se mantuvo incluso entre personas que no presentaban niveles elevados de grasas en sangre.

Por ello, los autores plantean que detectar xantelasma podría servir como una oportunidad para revisar factores de riesgo cardiovascular, como el colesterol, la hipertensión o los hábitos de vida, y actuar antes de que aparezca una complicación grave.