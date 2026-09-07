¿Qué sabemos del primer iPhone plegable que se presenta esta semana?

Estamos a solo dos días de uno de los eventos tecnológicos del año, y podríamos decir de lo que va de década. Y es que el principal fabricante de móviles del mundo está a punto de entrar en el mercado de plegables siete años después de que este echara a rodar con el primero de Samsung. Se trata del primer iPhone plegable, un teléfono que sin duda alguna va a revolucionar el mercado, y va a dar el empujón definitivo a los plegables, que hasta ahora han sido un producto muy de nicho.

¿Qué podemos esperar de él?

Pues sin duda alguna, el rasgo estrella del primer plegable de Apple va a ser su formato, y no hablamos de la pantalla plegable, sino de su factor de forma. Será de tipo libro, pero con un diseño diferente, un aspecto más ancho, y menos algo en horizontal, de hecho, su pantalla secundaria externa solo medirá 5,5 pulgadas, frente a las 6,6 pulgadas que suelen tener el resto de móviles de este tipo en su panel externo.

La pantalla plegable tendría una diagonal de alrededor de 7,8 pulgadas, dentro de lo habitual en los móviles plegables de tipo libro. Pero lo realmente innovador es que Apple quiere que lo utilicemos como un pequeño iPad, por eso es de esperar una versión de iOS 27 para este teléfono que le saque todo el partido a su relación de aspecto tan especial. Este será su principal rasgo, pero podemos esperar otros aspectos interesantes.

Como es, por ejemplo, su procesador Apple A20, el mismo que llevarán los iPhone 18 Pro, que se presentarán junto a él. Con este chip, obviamente, podemos esperar una potencia de procesamiento más que suficiente y de las más destacadas del mercado. La cámara de fotos sería dual, similar a la del iPhone estándar, con un sensor principal de 48 megapíxeles y un sensor secundario de 48 megapíxeles ultra gran angular, por tanto, un aspecto correcto sin más.

Por otro lado, este iPhone Ultra, que es como podría denominarse, prescindiría del Face ID, por razones obvias, y en su lugar, utilizaría un sensor de huellas integrado en el botón lateral. Contaría con una construcción de titanio para su marco, mientras que el aluminio también estaría presente en este componente. La bisagra de metal líquido podría ofrecer una pantalla completamente plana, a pesar de ser plegable, o casi del todo, en línea con lo que presentó Oppo hace unos meses.

En términos de memoria RAM, sería uno de los mejor equipados de la historia de los iPhone, con 12GB. Estrenaría el módem Apple C2, que mejora la estabilidad y potencia de la señal móvil, y sus acabados serían bastante sobrios, en dos colores, negro y blanco. El diseño exterior, en la parte trasera sobre todo, sería similar al iPhone Air, con un módulo en forma de pastilla horizontal, parecido a los Pixel, por ejemplo.

En definitiva, uno de los iPhone más esperados de la historia, que eso sí, no será especialmente accesible. Se rumorean precios de 2.700 dólares, que perfectamente pueden traducirse en 2.900 o 3.000 euros en España. Es posible que se presente este miércoles 9 de septiembre, pero que no se ponga a la venta hasta comienzos del próximo año, y seguramente solo en Estados Unidos y algunos países más, como ya ocurrió con las gafas Vision Pro.