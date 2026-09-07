Apple estaría trabajando en dos mandos para jugar con sus dispositivos

Esta semana se celebra el gran evento de Apple, ese en el que conoceremos los iPhone 18 y quizás el primero plegable de la marca. Y mientras tanto, vamos conociendo nuevos dispositivos que podrían llegar al mercado por parte de los californianos, y que desde luego no dejarían a nadie indiferente de convertirse en una realidad. Porque hablamos nada menos que de dos controladores de la marca, que curiosamente, no serían los primeros, pero sí en muchos años.

¿En qué trabaja Apple ahora?

Todo lo que vamos a conocer ahora se ha dejado ver en macOS Tahoe 26.7, la última versión del sistema operativo para los ordenadores de Apple. En él, se pueden ver referencias a diferentes dispositivos que están cerca de llegar al mercado por parte de Apple. Se pueden encontrar detalles de los nuevos AirPods con cámara, el nuevo HomePod mini, e incluso las cámaras de vigilancia que ya se habían filtrado.

Pero son las referencias T6502 y T1057 las que han desatado los rumores, ya que se trata en un principio de mandos, así es como se han descrito dentro del código del sistema operativo. Apple ahora mismo no tiene mandos propios en el mercado, en su día los tuvo para Pippin, para Mac, que por cierto, tenía un aspecto bastante similar al de otras consolas de mediados de los 90.

Además de hacer compatibles los dispositivos con los mandos de las principales consolas en el mercado, Apple no tiene más relación con mandos de juego en la actualidad. Por lo que se ha conocido ahora, ambos contarían con la típica botonera ABXY, junto a dos joysticks, así como cuatro gatillos, los típicos botones de Start y Select, y bueno, todo lo que podemos esperar habitualmente para un mando de control estándar.

El modelo T6502 contaría con conectividad USB, un mando bastante sencillo para jugar conectados mediante cables y sin lag. Mientras tanto, el modelo T1507 sería un modelo más avanzado, ya que contaría con conectividad inalámbrica, mediante Bluetooth, pero también ofrecería la capacidad de conectarlo mediante cable si es necesario.

Además, ofrece otras características típicas de mandos de mayor calidad y mejor preparados, como son sensores de acelerómetro y giroscopio. Por tanto, es cuando menos sorprendente que Apple esté probando este tipo de dispositivo, cuando no hay de por medio un anuncio a la vista relacionado con videojuegos. Como sabéis, Apple cuenta con Arcade, su sección de videojuegos, que además es una suscripción que nos permite acceder a una tarifa plana de juegos para sus dispositivos móviles.

No sabemos si esto escalará a un modelo con juegos más grandes, quizás una plataforma en la nube que se juegue desde el iPhone o los iPads. Desde luego, parece que Apple contempla la posibilidad de que los videojuegos aumenten su protagonismo con accesorios específicos para ellos. Es verdad que sus móviles y tabletas cada vez son más potentes para jugar, y no hay que descargar sorpresas en ese sentido, sobre todo como para adoptar el plan de fabricar sus propios mandos.