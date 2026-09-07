Qué es la osteopenia, la afección que le diagnosticaron a Gwyneth Paltrow con solo 37 años

Aunque solemos asociar la pérdida de masa ósea con personas de edad avanzada, la osteopenia también puede aparecer en adultos jóvenes, como le ocurrió a la actriz Gwyneth Paltrow, que fue diagnosticada con esta afección a los 37 años después de sufrir una fractura en la pierna. ¿De qué se trata exactamente?

La osteopenia consiste en tener una densidad mineral ósea inferior a la normal, aunque sin llegar a ser osteoporosis. No significa necesariamente que la persona vaya a desarrollar esta enfermedad, pero sí puede indicar un mayor riesgo de pérdida de masa ósea y fracturas.

¿Por qué aparece?

Los huesos están en constante renovación. El organismo elimina tejido óseo antiguo y lo sustituye por otro nuevo, pero con el paso del tiempo este equilibrio puede alterarse y hacer que la densidad disminuya. La masa ósea suele alcanzar su máximo alrededor de los 20-30 años y después comienza a reducirse progresivamente.

La edad no es, sin embargo, el único factor. Una alimentación insuficiente, niveles bajos de vitamina D o calcio, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo elevado de alcohol, algunas enfermedades y determinados medicamentos también pueden favorecer la pérdida de masa ósea.

En el caso de Paltrow, los médicos detectaron además unos niveles de vitamina D especialmente bajos cuando estudiaron su estado óseo tras la fractura.

Una afección que puede no dar síntomas

Uno de los principales problemas de la osteopenia es que normalmente no provoca síntomas. Una persona puede tener una densidad ósea reducida sin notar ningún cambio hasta que una prueba médica o una fractura revela el problema.

¿Qué la diferencia de la osteoporosis?

La osteopenia representa una pérdida de densidad ósea menos avanzada que la osteoporosis. No todas las personas con osteopenia desarrollan osteoporosis, y la evolución depende de factores como la edad, la causa de la pérdida ósea y el riesgo individual de fractura.