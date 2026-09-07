La nueva Xiaomi Smart Band 11 Active se estrena en España por menos de 30€

La firma china ha lanzado una nueva generación de su pulsera más barata y accesible. Se trata de la Xiaomi Smart Band 11 Active, un wearable que nos ofrecerá seguimiento de nuestra actividad física con un precio realmente ajustado y con una serie de funciones que son más que suficientes para el grueso de consumidores. Una pulsera buena, bonita y barata que llega a España a precio de derribo, vamos, nadie puede decir que es caro acceder a una pulsera de calidad como esta.

Precio y disponibilidad

La nueva Xiaomi Smart Band 11 Active se ha puesto a la venta en España por solo 29,99 euros, un precio ridículo. Está disponible en tres colores, como son negro, gris o Pomelo Rosa. En los tres casos, con correas de silicona de estos colores.

Xiaomi Smart Band 11 Active | Xiaomi

Ficha técnica de la nueva Xiaomi Smart Band 11 Active

La pulsera llega con un diseño híbrido, esto quiere decir que podemos considerarla tanto una pulsera como un reloj, ya que su pantalla es alargada, pero ancha a la vez, tiene una gran superficie de 1,47 pulgadas, y una tasa de refresco elevada de 60 Hz. Esta cuenta con tecnología TFT, no es AMOLED, pero perfectamente visible en el día a día en muchos entornos de luz diferentes.

Xiaomi Smart Band 11 Active | Xiaomi

Su chasis con aspecto metálico le da un toque premium y agradable. Sus bordes rectos son muy elegantes, y los acabados del bisel le dan el plus de distinción a una pulsera, recordemos, de menos de 30 euros. Esta nueva Smart Band puede monitorizar nuestro estrés, registrando nuestro estado las 24 horas y emitiendo alertas cuando este sea más elevado de lo normal.

El sueño también es vigilado por esta pulsera, ya que puede analizar la manera en que dormimos todas las noches y la calidad de ese sueño. También puede monitorizar la frecuencia cardiaca durante todo el día. Así como los niveles de oxígeno en sangre, a lo largo de todo el día también. Cuando se trata de hacer ejercicio y saber qué tal lo hemos hecho, es capaz de hacer seguimiento de hasta 50 modos deportivos.

Una de las mejores características de esta pulsera es sin duda alguna su autonomía, ya que con una sola carga completa es capaz de mantenerse encendida nada menos que 21 días con un uso ligero, u 8 días cuando este es más intensivo. También es resistente al agua 5 atmósferas, o lo que es lo mismo, 50 metros. Para darle un toque personal, podemos elegir entre hasta 100 esferas, nada menos.

Así que estamos ante una pulsera que hace todo lo que podemos esperar de un buen wearable, presume de un diseño atractivo y todo ello por un precio de menos de 30 euros. Se sincroniza con nuestro móvil mediante conectividad Bluetooth y por tanto, es un dispositivo donde vamos a poder no solo mirar la hora, sino hacernos una idea de cómo ha sido nuestro día en términos de actividad física y salud.