Nuevos Huawei FreeClip 2: auriculares deportivos con la función estrella de los AirPods Pro 3

En los últimos meses, los auriculares de clip se han ganado un interesante hueco en el mercado de wearables. Estos son ideales para hacer deporte, ya que se adhieren a nuestra oreja en lugar de al oído, lo que favorece un uso más cómodo a la par que seguro. Ahora Huawei lanza la segunda generación de sus auriculares de este tipo, con algunas funciones que los hacen diferentes de las opciones que tenemos habitualmente en el mercado.

Ficha técnica de los

Lo primero, es que a pesar de contar con el clip integrado, estos auriculares tienen un peso ridículo de tan solo 5 gramos, por lo que no los notaremos ni tras muchas horas de uso, de hecho son más ligeros que sus predecesores. Llegan con controladores dinámicos duales de 10,8 mm, un buen tamaño para proporcionar un sonido de envergadura y con potentes graves.

Huawei FreeClip 2 | Huawei

La conectividad nos ofrece Bluetooth 6 de última generación, así como compatibilidad con los formatos de audio SBC, AAC y L2HC. Unos auriculares que estrenan hardware también en lo relacionado con la inteligencia artificial, así como una nueva NPU, que en conjunto nos permiten acceder a todas las funciones de IA de HarmonyOS, el sistema operativo de Huawei. Con ello podemos disfrutar de funciones como la traducción en tiempo real, que como sabéis se ha convertido en la función más viral de los nuevos AirPods Pro 3.

También nos permite acceder al asistente de voz basado en IA, en prompts de navegación basados en audio, o controlar dispositivos de nuestro hogar conectado. Estos auriculares son compatibles con audio espacial, por lo que pueden sacar partido a esas pistas de música donde somos el centro de la canción, o el centro de la acción en numerosas películas.

En lo que a autonomía se refiere, estos auriculares cuentan con hasta 9 horas de reproducción de audio, que llega hasta 38 horas con el estuche de carga. La carga rápida nos permite disfrutar de hasta 3 horas de uso con solo 30 minutos de carga. Unos auriculares que además son resistentes a las salpicaduras de agua y el polvo, con certificación IP54.

Unos auriculares cuyo diseño permite, por un lado, hacer deporte de manera más cómoda, y sobre todo segura, ya que con el clip es muy difícil que se muevan o caigan cuando estamos en plena acción. Además, son más seguros a nivel de seguridad en el entorno. Con su diseño podemos escuchar mejor el ruido de la ciudad, si por ejemplo salimos a correr en este entorno, podemos escuchar el claxon de los coches etc.

Precio de los Huawei FreeClip 2

Unos auriculares que llegan al mercado chino por unos 155 euros al cambio. Estarán disponibles el 20 de octubre. Es de esperar que unas semanas después sean una realidad también en España.