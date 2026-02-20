Los Xiaomi 17T y 17T Pro podrían llegar mucho antes de lo esperado, ¿cuándo?

El fabricante asiático ha lanzado en China a finales del pasado año los Xiaomi 17, unos móviles que esperamos lleguen pronto a España. Después de estos será los Xiaomi 17T y 17T Pro los que darán el salto global, ya que, como sabéis, suelen ser estos modelos los topes de gama de la marca en la segunda mitad del año. Pues bien, ahora hemos conocido que estos dos modelos se podrían adelantar bastante respecto de cuando han llegado al mercado en estos últimos años.

¿Cuándo se presentarán?

La información la ha desvelado un filtrador en la red social china Weibo, que tiene contacto directo con el desarrollo de estos dispositivos. Y según sus informaciones, Xiaomi está desarrollando actualmente dos modelos, los Xiaomi 17T con el modelo 2602DPT53G, mientras que el modelo 2602EPTC0G será el Xiaomi 17T Pro, para convertirse en los topes de gama de Xiaomi en los próximos meses.

Lo llamativo es que este filtrador ha desvelado que estos modelos están progresando mucho más rápido que la anterior generación, conocidos internamente como chagall y warhol, cree que llevan unos 4 meses de adelanto respecto de anteriores generaciones. Esto quiere decir que los nuevos modelos podrían estar listos mucho antes, quizás para el mes de julio.

Pero no nos queda claro entonces el calendario de Xiaomi en este sentido. Ya que actualmente los topes de gama a nivel global son los Xiaomi 15T y 15T Pro. Mientras que se espera que los Xiaomi 17 se presenten en las próximas dos semanas, por lo que se pondrían a la venta en marzo. No tendría mucho sentido entonces que el fabricante tuviera sus sucesores listos en el mes de julio. Es verdad que este mes es muy activo en lanzamientos, sobre todo con los nuevos plegables de Samsung.

Pero sigue sin cuadrar ese adelanto de 4 meses respecto de un lanzamiento bien distanciado de los Xiaomi 17. Personalmente, apostaría a que este adelanto en los planes de Xiaomi y en el desarrollo de estos teléfonos sirva para que se adelanten, pero no tanto, quizás a las semanas cercanas al lanzamiento de los iPhone, que suele ser a comienzos de septiembre, y es una época muy propicia para nuevos lanzamientos.

Respecto de sus novedades, el filtrador avanza que no llegarán con muchas novedades a nivel de cámara, sí en cambio respecto del rendimiento, que sería bastante más potente, creciendo sobre los procesadores MediaTek Dimensity 8500 y Dimensity 9500. Esto podría contribuir también a un desarrollo más rápido de lo habitual, al convertirse en una evolución más conservadora que en anteriores generaciones.

No obstante, hasta que lleguen estos modelos, tenemos por delante no solo los nuevos Xiaomi 17 en España, sino que a lo largo del año también deberíamos conocer en algún momento al Xiaomi 17 Ultra. Como sabéis, este destaca siempre por contar con la mejor cámara del mercado, y por tanto, suele ser el máximo tope de gama de la marca a lo largo de todo el año. Por lo que es evidente que este 2026 va a ser un año jugoso en la gama alta de Xiaomi, y parece que también más comprimido en lanzamientos.