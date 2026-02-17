PASA POR UN POPULAR TEST DE RENDIMIENTO
El POCO X8 desvela todo su potencial antes de presentarse
El inminente teléfono de POCO demuestra que va a ser uno de los móviles más potentes de la marca.
El fabricante chino, parte de Xiaomi, está ultimando los detalles de su nuevo teléfono inteligente de gama premium, el POCO X8. Este teléfono llegará con un importante potencial en términos de procesamiento, al menos en base a lo que hemos conocido ahora sobre él. Y es que se trata de un terminal que va a estrenar uno de los chips más potentes de MediaTek, por lo que en términos de rendimiento va a ser un teléfono con un gran potencial, sin duda alguna, vamos a conocer todos los detalles de su paso por este test de rendimiento.
Así será el futuro POCO X8
El nuevo teléfono de POCO se ha dejado ver en el test de rendimiento de Geekbench, que es sin duda alguna el referente entre los smartphones que llegan al mercado y que suele anticipar las características clave de cada smartphone. En este caso ha desvelado cuál es el procesador que lo va a impulsar, y desde luego hay muy buenas noticias sin duda alguna. Y es que este nuevo teléfono ha mostrado un potente chip de MediaTek.
Concretamente, hablamos del Mediatek Dimensity 8500 Ultra, que podemos decir que es el segundo procesador más potente de la gama del fabricante de chips. Este además aparece en el paso por el test de rendimiento con 12GB de memoria RAM, una cantidad muy respetable desde luego, que demuestra que estamos hablando de un teléfono de primer nivel, y de gama alta.
Obviamente el teléfono se ha dejado ver en el test con Android 16, no podemos esperar otra cosa después de que esta misma semana se haya estrenado la primera beta de Android 17 solo en los Pixel. Sobre este teléfono conocemos otros detalles, más allá de este paso por el test de rendimiento, es verdad que esta es la información más cercana a un origen oficial que conocemos, pero diferentes filtraciones nos han desvelado otros detalles de estos teléfonos.
Y es que hemos conocido que contará con una pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas, así como resolución de 1268 x 2756 píxeles. Esta tendrá una tasa de refresco de 120Hz, así como un brillo pico de 3500 nits. A este procesador que hemos conocido, le acompañarán además de esa memoria RAM de 12GB, un almacenamiento interno de 256GB o 512GB. Su cámara de fotos principal es de 50 megapíxeles, y contaría con estabilizador óptico de imagen. A este le acompañaría un sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular, así como una cámara frontal de 20 megapíxeles.
La batería será uno de sus puntos fuertes, ya que tendrá una capacidad notable, que alcanzaría los 6500 mAh. No en vano, hablamos de un teléfono que podría ser la versión global del Redmi Turbo 5 presentado recientemente en China. Aunque aquel modelo cuneta con una batería aún más grande, pero ya sabemos que en Europa las regulaciones son más estrictas en este sentido.
