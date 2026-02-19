Los Vivo V70 y V70 Elite son oficiales: delgados, potentes y con grandes baterías

Vivo ha presentado su nueva gama media, con los nuevos V70 el fabricante nos ofrece dos variantes con potentes características, en todas sus facetas, y que sin duda alguna se lanza con un precio bastante interesante. Lo mejor es que estos nuevos teléfonos es de esperar que lleguen pronto a España para suceder a los V60 que actualmente se venden en nuestro país. Dos variantes que se diferencian en su potencia, pero que comparten el resto de especificaciones.

Ficha técnica de los Vivo V70 y V70 Elite

Como decimos, ambos modelos comparten todo, salvo el procesador. En el caso del Vivo V70 tiene un chip Snapdragon 7 Gen 4, un perfecto gama media que ya se encontraba en su predecesor, por lo que en este aspecto no hay novedades. En el V70 Elite tenemos un procesador mucho más potente, concretamente un Snapdragon 8s Gen 3, que es un chip de alta gama y convierte a este móvil en una alternativa mucho más solvente.

Los Vivo V70 y V70 Elite comparten el mismo diseño | Vivo

En el resto nos encontramos con las mismas características, como una pantalla OLED de 6,59 pulgadas, con una resolución de 1260 x 2750 píxeles. Su brillo pico es de 1800 nits, mientras que el panel es de 120 Hz y con tecnología de 10 bits. La cámara de este teléfono ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles en su cámara, y está acompañado de un telefoto de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Y recordemos que sus lentes son ZEISS, de las mejores del mercado, y con una larga tradición fotográfica.

La batería también tiene un gran tamaño, concretamente de 6500 mAh, por lo que sin duda es de las más grandes de su segmento. Esta tiene una potencia de carga de 90W, más que suficiente incluso en un móvil como este con una batería tan grande. En el caso del modelo Elite, tenemos la misma batería también, por lo que las diferencias residen en el potencial. Incluso el diseño es el mismo, y destaca por un perfil muy delgado, sólo 7,4 mm, y además bastante liviano, con un peso de tan solo 192 gramos.

Son móviles muy resistentes, con la certificación IP68 e IP69, frente al agua y el polvo, lo que les permite sumergirse hasta 1,8 metros en el agua sin más novedad. La pantalla cuenta con una capa extra que la hace más resistente, gracias al cristal Schott Xensation Core. Y en cuanto a la construcción, es un móvil mucho mejor que sus predecesores, ya que ambos cuentan con un chasis de aleación de aluminio, que sustituye al de sus predecesores, que era de plástico.

El software con el que se estrenan es Android 16 bajo la capa OriginOS 6 de Vivo. Una buena noticia es que recibirá actualizaciones de seguridad durante 6 años, y de sistema operativo durante 4 años. La conectividad nos proporciona Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.4 y USB 2.0. Un Vivo V70 que se estrena de momento en India desde 430 euros al cambio. Mientras que el Vivo V70 Elite hace lo propio partiendo de 485 euros al cambio.