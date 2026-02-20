Esclerosis lateral amiotrófica (ELA): así es la enfermedad por la que ha fallecido el actor Eric Dane

El actor estadounidense Eric Dane, conocido por sus papeles en las series Anatomía de Grey y Euphoria, ha fallecido a los 53 años después de convivir durante meses con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un trastorno que afecta progresivamente a las neuronas motoras y limita el control muscular.

El intérprete había hecho público en abril de 2025 que sufría esclerosis lateral amiotrófica, un diagnóstico que marcó el último tramo de su vida. Finalmente, el actor murió este jueves a los 53 años, tras una etapa de lucha contra este trastorno neurológico degenerativo, según confirmó a People su entorno cercano.

La ELA es una patología que afecta a las neuronas motoras, responsables de enviar las señales del cerebro a los músculos para producir movimiento. Su deterioro progresivo provoca debilidad muscular, pérdida de movilidad y dificultades para hablar, tragar o respirar con el paso del tiempo. Se trata de una enfermedad incurable en la actualidad y su evolución varía según cada paciente, aunque suele implicar un empeoramiento gradual de las funciones físicas.

1 de cada 10 casos de ELA se debe a una variante genética. Por el contrario, la causa se desconoce en la mayoría del resto de los casos.

Los síntomas de la ELA suelen aparecer después de los 50 años de edad, aunque en ocasiones se presentan ya en personas más jóvenes. Normalmente, afecta primero a brazos y piernas o a la capacidad de respirar y tragar. Sin embargo, la ELA no afecta a los sentidos. La mayoría de las personas conserva intacta su función cognitiva y su memoria.

Normalmente, quienes padecen ELA fallecen al cabo de 3 a 5 años después del diagnóstico. Aproximadamente 1 de cada 4 personas sobrevive por más de 5 años después del diagnóstico. Aunque algunas personas viven mucho tiempo más, suelen necesitar ayuda para respirar de un respirador artificial u otro dispositivo.