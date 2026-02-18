El nuevo Google Pixel 10a ofrece la mejor experiencia Android a un precio razonable

Google ha lanzado hoy en España su nueva gama media, encabezada por el Pixel 10a, una nueva generación del móvil más popular de los de Mountain View. Con los años se ha convertido en la puerta de entrada de muchos usuarios que quieren disfrutar de la mejor experiencia Android sin tener que dejarse mil euros como en el caso de sus hermanos mayores. Un móvil que tiene en su software de última generación a su gran atractivo, con todo el poder de Gemini, Android 16 y las funciones exclusivas de los Pixel.

Precio y disponibilidad

El nuevo Google Pixel 10a se estrena en España por 549 euros, por lo que gracias a este precio se posiciona en una gama donde los Galaxy S25 FE, Oppo Reno 14 o incluso el iPhone 16e son sus máximos competidores. Se lanza en varios colores, como son Lavanda, Frambuesa, Gris Niebla y Obsidiana. Las reservas están abiertas desde hoy, y se pondrá a la venta a partir del próximo 5 de marzo.

Google Pixel 10a | Google

Un móvil muy similar a su predecesor

Tal y como habíamos conocido en las diferentes filtraciones, este teléfono será muy parecido al Pixel 9a, ya que es prácticamente el mismo móvil, con un software renovado y más capacidad de la IA de Gemini para ofrecernos funcionalidades geniales para nuestro día a día. En lo que se refiere a hardware, llega con una pantalla Actua de 6,3 pulgadas, que presume de un 11% más de brillo. Está protegida por el cristal Corning Gorilla Glass 7i.

Google Pixel 10a | Google

Si esperabas un nuevo procesador en este teléfono, no va a ser así, porque Google lo ha anunciado con el mismo chip Tensor G4 que estrenó el 9a, y por tanto no ha dado el salto a los Tensor G5 estrenado por los Pixel 10. Viene acompañado de 8GB de memoria RAM, así como de almacenamiento interno de 128GB o 256GB.

Su cámara de fotos cuenta con dos sensores, el principal es de 48 megapíxeles, con tecnología Dual Pixel Quad PD, mientras que está acompañada de un ultra gran angular de 13 megapíxeles. Ofrece Zoom de alta resolución de hasta 8x. Delante la cámara para hacer selfies integra un sensor de 13 megapíxeles, con ultra gran angular.

La batería tiene una capacidad de 5100 mAh, y ofrece una autonomía de más de 30 horas con un uso cotidiano. Como es habitual, el software es uno de sus puntos destacados, ya que llega con Android 16, y pronto se actualizará a la beta 1 de Android 17 si es necesario. Y por supuesto llega plagado de funciones exclusivas de los Google Pixel. Una de las grandes novedades es el SOS por conectividad satélite, que se estrena en esta gama.

Multitud de funciones basadas en IA

El Google Pixel 10a se estrena con muchas novedades en términos de software. Gracias a Nano Banana, que nos permite reinventar fotos, fusionar imágenes y aplicar estilos artísticos mediante lenguaje natural. Con Gemini Live podemos mantener conversaciones fluidas y naturales con el asistente de Google directamente desde el móvil. Mientras que las herramientas de Captura nos brindan funciones como la Mejor Versión Automática para fotos grupales,o el Asistente de Cámara para mejorar la composición. También cuenta con una de las mejores funciones basadas en IA, como es la Inclúyeme mejorada, que ahora permite agregar personas a fotos de grupos grandes.