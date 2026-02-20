Descubren una especie de dinosaurio con una cresta en forma de sable

Con la ayuda de un tuareg local, el equipo liderado por el catedrático en Biología y Anatomía de la Universidad de Chicago, Paul Sereno, halló restos fósiles de un Spinosaurus mirabilis en medio del Sahara.

"Vestía una gabardina larga y negra, un turbante y llevaba una espada en la espalda", dice el coautor de esta investigación, Daniel Vidal sobre Abdul Nasser, el local que los acompañó hasta la zona del descubrimiento en 2019. "Nos dijo que conocía un sitio en el que había huesos de dinosaurio, así que decidimos seguirlo", relata a Sinc.

Tras un día entero de viaje, Nasser les condujo a un asentamiento fósil, y antes de regresar al campamento, el equipo halló el primero de sus descubrimientos: varios dientes y restos de mandíbula de una nueva especie de Spinosaurus que vivió hace 95 millones de años. Hoy, el hallazgo cubre la portada de la revista científica Science.

Un cráneo distinto

El equipo reveló que este espécimen poseía una anatomía diferente a la de sus homólogos. El cráneo se extendía hacia arriba gracias a una cresta de 50 centímetros en forma de sable que usaban para exhibirse.

En 2022 regresaron al campamento y encontraron dos crestas adicionales y estudiaron su fisionomía. Los expertos vieron canales vasculares interiores, por lo que pensaron que estaba cubierta de una capa de queratina de colores brillantes.

Imagen del investigador Paul Sereno con el cráneo del Spinasaurus mirabilis. / Centro Médico de la Universidad de Chicago

Por otro lado, su mandíbula contenía dientes superiores e inferiores separados que funcionaban como una trampa mortal para los peces. "La dentadura cónica y entrelazada era única entre los Spinosaurus", añade Vidal. "Para ellos era fácil permanecer quietos sobre el agua, sumergir su hocico y acechar a sus presas sin necesidad de levantar la cabeza para respirar. Podían quedarse así durante horas hasta atraparlas", respondió.

Los investigadores cuentan que este sistema mandibular representó toda una adaptación evolutiva entre los ictiófagos de registros fósiles como los ictiosaurios acuáticos, cocodrilos semiacuáticos y pterosaurios aéreos.

Lejos de la costa

Algunos expertos tenían la hipótesis de que los Spinosaurus podrían haber sido completamente acuáticos, según restos localizados cerca de zonas costeras. No obstante, el nuevo campamento de fósiles en Níger revela que vivían en el interior, a unos 500 o 1.000 kilómetros más allá del mar más cercano.

Su proximidad a esqueletos intactos de dinosaurios de cuello largo en sedimentos fluviales sugiere que estos terópodos vivían en hábitats boscosos con presencia de grandes fuentes de agua. Además, según explica Vidal, también hallaron peces gigantes de entre cuatro o cinco metros de altura, por los que creen que el río fue profundo.

"Me imagino a este dinosaurio como una especie de 'garza del infierno' que no tenía problema en andar con sus robustas patas por zonas profundas, aunque probablemente pasaría la mayor parte del tiempo acechando a los peces en aguas más superficiales", expone Sereno, líder de la investigación.

Representación artística del Spinosaurus mirabilis. / Dani Navarro.

Estos animales piscívoros y con dorso velado que habitaron los márgenes del Mar de Tetis – el actual Mar Mediterráneo es un remanente– han captado especial atención desde el descubrimiento del Spinosaurus aegyptiacus en 1915 en el desierto occidental de Egipto. Su alimentación a base de peces y su estilo de vida semiacuático en aguas poco profundas son excepciones entre los dinosaurios no aviares.

Además, destaca su evolución en hábitats ecuatoriales donde, hace unos 90 millones de años, evolucionaron hasta alcanzar un tamaño corporal comparable al Tyrannosaurus rex.

Paleoarte en Madrid

A su regreso, el equipo limpió y escaneó los huesos para crear una muestra digital del cráneo; y en Madrid (España) trabajaron con el artista Daniel Navarro para crear las representaciones físicas de esta nueva especie.

Otros creadores de Chicago, como Jonathan Metzger, y David de la Torre en Italia animaron el modelo de Navarro para la portada de Science. "Queríamos visualizarlo para el público y que todo el mundo pudiera entenderlo", concluyó Sereno.

Este último descubrimiento se suma al rico legado de Níger en paleontología y arqueología. El Museo del Río, en Niamey, será la institución encargada de exhibir los restos de esta especie de dinosaurio.

Referencia:

Sereno. P. et al. New scimitar-crested Spinosaurus species from the Sahara caps stepwise spinosaurid radiation. Science (2025).