El Realme P4 Lite 4G estrena batería de 6300mAh por 95€ al cambio

Realme tiene un nuevo móvil para su gama de entrada, que nos ofrece una de las mejores relaciones de prestaciones y precio del mercado. El fabricante lanza en India este nuevo modelo, que es de esperar termine llegando pronto a España, ya que sus predecesores se encuentran actualmente a la venta en nuestro país, por lo que es muy interesante conocer qué nos ofrece, porque es lo que podremos esperar más adelante en la gama de Realme en las tiendas españolas.

Ficha técnica del Realme P4 Lite 4G

Hablamos de un móvil muy barato que nos ofrece características que ya hubieran querido móviles mucho más caros hace apenas dos o tres años. Destaca sobre todo por su batería, que ya adopta la nueva tecnología de silicio, y que gracias a ello ofrece una capacidad de 6300mAh, de las más grandes de su categoría, ya que por el precio que tiene es difícil encontrar baterías tan grandes.

Realme P4 Lite 4G | Realme

En este caso la carga no es muy potente, y se queda en 15W, tampoco podemos pedirle más por su precio. Un teléfono que cuenta con una pantalla con panel LCD y 6,74 pulgadas de diagonal. Esta tiene una resolución HD+, así como una tasa de refresco de 90 Hz, sin duda unas características que nos parecen geniales para poder ofrecer un rendimiento visual de primer nivel a cambio de poco dinero.

Un aspecto interesante de la pantalla es que podemos usarla incluso con guantes, o con las manos húmedas, lo que sin duda mejora la manera en que podemos interactuar con él. Eso sí, el rendimiento es el que es, y no podemos exigirle mucho, ya que depende de un procesador Unisoc T7250, que no es de los más rápidos ni mucho menos, pero se defiende bien en el día a día con las tareas más básicas.

La cámara de fotos también es bastante sencilla, porque nos ofrece un sensor principal de 13 megapíxeles, así como una lente auxiliar, de la que no hay más datos, pero que seguramente sea de profundidad o macro. Incorpora un flash LED en forma de anillo bastante llamativo, con un aspecto general que nos recuerda bastante a los Oppo Reno 14. Delante la cámara selfie tiene una resolución de 5 megapíxeles, y está dentro de un notch en forma de gota.

Además es un móvil moderadamente delgado, con un perfil de 7,94 mm, y que pesa 201 gramos. Tiene un conector de auriculares minijack, así como certificación de grado militar MIL-STD-810H que lo hace resistente a golpes y a temperaturas extremas. También es resistente al agua y al polvo en una certificación menor, como es IP54. Y sin duda alguna, lo mejor es su precio.

Ya que la versión más accesible de 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno tiene un precio de 95 euros al cambio. Es de esperar que en España, cuando llegue, sea algo más caro, si tenemos como referencia su predecesor, 129 euros.