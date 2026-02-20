El primer smartwatch de Meta podría debutar este mismo año

Meta ha conseguido un tremendo éxito con sus gafas Ray-Ban inteligentes, hasta el punto de conseguir que la mayoría de sus competidores hayan comenzado a desarrollar gafas de este tipo, y estén relegando a un segundo plano las gafas más complejas. Pero en paralelo, los de Zuckerberg están trabajando también en un nuevo reloj inteligente, o mejor dicho, su primer gran smartwatch. No es algo novedoso, porque hace ya cinco años que escuchamos hablar de él, para luego dejarlo en un cajón. Pero ahora por fin ha vuelto a dar señales de vida.

Meta recupera el proyecto

Esa es la gran noticia ahora, que Meta ha decidido recuperar su proyecto de reloj inteligente, según han desvelado desde el medio The Information. Este ha detallado que Meta ha recuperado el reloj con el nombre clave interno de Malibu 2. Y según estas nuevas informaciones, el nuevo reloj se lanzaría durante este 2026, por lo que es evidente que su desarrollo se debe haber acelerado de manera espectacular para avanzar de una manera tan rápida.

Según las informaciones, el reloj contaría con funciones de seguimiento de nuestra salud, lo que podemos esperar de cualquier reloj inteligente, y muy importante, la IA de Meta AI, la misma de sus gafas. Según la misma fuente, este proyecto se ha recuperado tras una reunión de estrategia de Meta en la propia casa de Mark Zuckerberg en Hawai, por lo que parece haber sido un movimiento reciente por parte de Meta.

Más allá de este reloj, la fuente afirma que Meta ya trabaja en unas gafas sucesoras de las Ray-Ban Display, que, como sabéis, son las primeras gafas con pantalla de la gama de Ray-Ban. Este nuevo modelo tendría el nombre en clave de Hypernova 2, y se espera que se lance a finales de este año 2026. En paralelo, Meta estaría trabajando también en unas gafas de realidad aumentada, que en este caso se lanzarían en 2027.

Por tanto, parece que Meta está trabajando en paralelo con numeroso hardware, entre nuevas generaciones de sus productos más populares y también con nuevas gamas de producto como este smartwatch. Un smartwatch de Meta no es una mala idea en absoluto, y es que con todo el ecosistema de Meta se podrían hacer cosas muy interesantes. Primero, la posibilidad de chatear con WhatsApp, como hacemos ya en wear OS o en los Apple Watch, pero de forma nativa.

Acceder a Instagram, Facebook, ver reels, desde luego se nos ocurren muchas ideas interesantes para disfrutar de este reloj de Meta. Y por supuesto, también para interactuar con su hardware, como las gafas, ya sean Ray-Ban, Oakley o las propias Meta Quest. Sin duda puede ser un gran accesorio para los principales dispositivos del ecosistema de Meta, que como vemos, está en plena ebullición ahora mismo. Veremos si esta vez no termina también en el cajón.