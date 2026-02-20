Nuevo Google Pixel 10a frente al Pixel 9a, ¿qué ha cambiado?

Una de las opciones más recomendables para aquellos usuarios que no quieran gastar mucho, pero disfrutar de un buen móvil, es optar por la gama media de Google, como el Pixel 10a. Para muchos, la pregunta es cuánto ha cambiado con respecto a su predecesor, el Pixel 9a.

¿Qué los diferencia?

Aunque a simple vista diferenciar ambos dispositivos con la pantalla apagada es una tarea difícil, ya que se ha mantenido el tamaño de pantalla de 6,3 pulgadas y en lo que respecta al diseño exterior no ha sufrido grandes cambios. Pero lo que sí lo ha hecho es su pantalla. Con mayor brillo, se defiende mucho mejor que su predecesor frente a los rayos del sol, proporcionando una mejora cuando nos encontramos al aire libre a plena luz del día.

El Google Pixel 10a | Google

Del mismo modo, estrena nuevo cristal Gorilla Glass 7i, lo que deja atrás la protección con la que contaban las pantallas como las de su predecesor. Con lo que esta es mucho más resistente y nos ayuda a afrontar con más tranquilidad los roces y caídas.

En lo que respecta al procesador, los de la Gran G han optado por conservar el Tensor G4, al igual que sucede con las cámaras, siguiendo la filosofía de que, si algo funciona, no hay por qué cambiarlo. Aunque nos puede parecer algo decepcionante, lo cierto es que no lo es en absoluto, ya que, aunque no han optado por un cambio de hardware, sí lo han hecho con el software, incluyendo en esta generación la inteligencia artificial, aplicada al procesamiento de imágenes, con lo que se consiguen fotografías espectaculares.

La batería es otro de los aspectos que ha recibido novedades, aunque mantiene su capacidad de 5100 mAh. Gracias a la optimización de la misma, es capaz de aguantar jornadas intensas de trabajo. Ahora bien, donde sí notaremos una diferencia notable es a la hora de cargarla. Se reducen los tiempos de espera gracias a la carga rápida de 45 W, una carga que permite la recuperación de la mitad de la autonomía en apenas media hora. Cabe destacar además la incorporación de Bluetooth 6.0, una mejora que permite una estabilidad en las conexiones inalámbricas.

Aunque quizás lo más reseñable es el uso de Android 16, lo que trae consigo todas las novedades de software desde el primer momento. Además de contar con siete años de actualizaciones, lo que lo convierte en una apuesta por el futuro. Una nueva versión cuyo principal objetivo no es sustituir al Pixel 9a, sino que es una opción ideal para relevar a dispositivos más antiguos. Para todos aquellos usuarios que buscan seguir disfrutando de la pureza y la esencia de Android durante un largo periodo de tiempo.