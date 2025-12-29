Honor lanza nuevos smartphones con enormes baterías de 10000 mAh

Los habíamos conocido por sendos teaser, y ya están aquí. Ya que justo después de Navidad Honor ha lanzado sus nuevos Win y Win RT, dos móviles que destacan sobre todo por contar con las baterías más grandes entre esos fabricantes que se consideran los más importantes y avanzados del mercado, y que hasta ahora nunca habían podido ofrecer un móvil con esta batería tan grande y a la vez con un grosor como el de otro smartphone cualquiera, ahí residirá la clave del éxito de estos nuevos teléfonos de Honor.

Ficha técnica de los nuevos Honor Win

Estamos ante dos móviles que tienen un enfoque muy concreto y que depende de su potencial, sobre todo el que le brinda su enorme batería, que lo hace ideal para jugar durante muchas horas sin estar preocupados por la batería. Cuentan con los procesadores más potentes, el modelo Win es el más avanzado, con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, mientras que el modelo Win RT es más asequible, y en este caso ofrece un también potente Snapdragon 8 Elite. Estos vienen acompañados de hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR5X Ultra, mientras que el almacenamiento puede ser de hasta 1 TB.

El nuevo Honor Win | Honor

En cuanto a sus pantallas, presumen de paneles de mucha calidad. Este es de tecnología OLED, con un buen tamaño de 6,83 pulgadas, así como una tasa de refresco de 185 Hz, la más alta que podemos encontrar en un smartphone, y algo esencial para poder disfrutar de juegos fluidos y rápidos. Además, su brillo es elevado también, con 6000 nits. Por otro lado, también tenemos una refrigeración de primer nivel, con un ventilador integrado que funciona hasta a 25.000 RPM, y que disipa mejor el calor.

Las cámaras de fotos ofrecen buenas prestaciones sin llegar a ser las de un tope de gama. En este caso tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de un telefoto de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3x. Por último, el gran angular tiene una resolución de 12 megapíxeles. Delante, la cámara para hacer selfies ofrece una resolución de 50 megapíxeles, más que suficiente para poder hacer fotos de calidad, y videollamadas con aspecto muy real.

La estrella, sin duda, la batería, no encontrarás otra tan grande en un móvil de serie por parte de un fabricante de primera. Esta tiene una espectacular capacidad de 10000 mAh en ambos modelos. Y no solo eso, sino que tiene una carga de 100 W, y en el caso del Win más avanzado, también carga inalámbrica de 80 W. Estos móviles llegan con la mayor protección frente al agua y el polvo, como son IP68/IP69 e IP69K. Viene con conectividad Wifi 7, Bluetooth 6 de última generación, así como NFC para pagos, 5G, y puerto de infrarrojos.

Unos móviles que de momento se lanzan en China, y lo hacen por un precio bastante interesante, en el caso del modelo más avanzado, el Win, su precio es de unos 483 euros al cambio. Mientras que el RT, más asequible, se estrena de momento en China desde 326 euros al cambio.