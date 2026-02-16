Samsung publica un vídeo de la función estrella del Samsung Galaxy S26

El próximo 25 de febrero tenemos una de las citas más importantes del sector de la telefonía. Hablamos de la presentación de los Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus y Samsung Galaxy S26 Ultra. Tres equipos que apuntan maneras y de los que ya conocemos cada vez más detalles.

Y, teniendo en cuenta que la fecha de presentación está a la vuelta de la esquina, Samsung ya está preparando su maquinaria de marketing ante un evento de este calado. Y lo ha hecho mostrando en vídeo lo que apunta a ser la función más llamativa del futuro Samsung Galaxy S26: proteger tu pantalla de miradas indiscretas.

Así es la función más interesante de los Samsung Galaxy S26

En el teaser oficial se ve una situación reconocible. Dos personas intentan curiosear el móvil de un usuario desde los laterales. En ese momento, el propietario activa un interruptor denominado zero-peeking privacy y, de forma inmediata, el contenido se vuelve ilegible para quienes miran en ángulo, mientras que el usuario sigue viendo la información con total normalidad de frente.

La idea no es completamente nueva si pensamos en los clásicos protectores de pantalla con filtro de privacidad. El problema es que esos accesorios suelen reducir el brillo, alterar los colores y empeorar la experiencia incluso para quien sostiene el móvil. Lo que propone Samsung es integrar la privacidad directamente en el panel.

¿Cómo lo han conseguido? Gracias a la tecnología Flex Magic Pixel desarrollada por Samsung Display. Samsung asegura que este desarrollo ha requerido más de cinco años de trabajo, combinando hardware y software.

Lo malo es que no será una función que llegue a modelos anteriores mediante actualización, ya que requiere un nuevo panel OLED preparado para ello. Este sistema actúa a nivel de píxel para dirigir la luz de forma selectiva. Cuando miras el teléfono de frente, la imagen se muestra clara y nítida.

Si intentas verla desde un lateral, el contenido se atenúa o directamente desaparece. Es, literalmente, un control dinámico del ángulo de visión que se puede activar o desactivar según la situación.

Uno de los detalles más interesantes es que no se trata de un modo todo o nada. Según se aprecia en el vídeo, el usuario podrá configurar qué elementos quedan protegidos. Por ejemplo, notificaciones emergentes, la introducción de PIN o contraseñas, o aplicaciones concretas.

El primer modelo que estrenará esta tecnología será el Samsung Galaxy S26 Ultra, con posibilidad de que más adelante se extienda al resto de la gama e incluso a futuros plegables como los Fold y Flip. La presentación oficial está prevista para el 25 de febrero, momento en el que conoceremos todos los detalles.