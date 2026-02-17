El Vivo V60 Lite 4G se estrena con un chip inédito y una gran batería

El fabricante chino ha presentado hoy un nuevo gama media que destaca sobre todo por la batería. Un perfecto móvil de lo que entendemos la gama media, equilibrado en prestaciones, versátil y con un precio accesible. Y como es habitual en este fabricante, además con un diseño atractivo que aparenta mucho más de la gama a la que pertenece. Eso sí, en este caso se trata de la variante 4G, recordemos que en España ya tenemos en las tiendas la variante 5G.

Ficha técnica del nuevo Vivo V60 Lite 4G

Aunque destaca por la batería, su aspecto más personal lo encontramos en el procesador. Ya que es el primer smartphone en estrenar el nuevo Snapdragon 6s Gen 2, este cuenta con conectividad 4G, y es el sustituto del Snapdragon 685. Por tanto, este es uno de sus puntos fuertes, ya que cuenta con un procesador totalmente nuevo, lo que supone sin duda alguna una gran ventaja en términos de rendimiento y compatibilidad.

Vivo V60 Lite 4G | Vivo

El teléfono se estrena con una pantalla bastante grande, de 6,77 pulgadas, y presume de tecnología AMOLED. Esta tiene resolución Full HD+ con una tasa de refresco de 120Hz, por lo que nos ofrece un panel de mucha calidad y con las mejores prestaciones dentro de esta gama. La cámara de fotos nos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular con 8 megapíxeles.

Delante, la cámara selfie estrena un sensor de 32 megapíxeles, más que suficiente. La batería, como decíamos, es uno de los aspectos más destacados de este teléfono. Y es que llega con una capacidad bastante generosa de 6500mAh. Esta además se carga muy rápido gracias a una potencia de 90W. También ofrece carga inversa, en este caso de 6W. Viene con lector de huellas integrado en la pantalla, así como resistencia al agua y al polvo con certificación IP65. También estrena Android 15 como sistema operativo bajo la capa de personalización Funtouch OS 15.

El teléfono se ha estrenado en color negro y azul. Eso sí, de momento solo se le ha visto en la web oficial de la marca en Panamá, por lo que no sabemos si se tratará de un lanzamiento local, solo en centroamérica, o si es la primera parada para que el teléfono dé el salto a muchos más mercados, entre ellos también en España. Como decimos, aquí tenemos el V60 5G en las tiendas, por lo que tendría sentido contar con la versión más accesible también, porque entendemos que puede complementar perfectamente a la actual versión 5G.

Veremos si se anima Vivo en nuestro país y lanza este nuevo modelos, que por prestaciones podría estar a la venta en su momento por entre 200 y 250 euros, una franja de precio bastante accesible para un grueso de consumidores.