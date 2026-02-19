El Vivo V70 FE presumirá de una gran cámara de 200 megapíxeles

Vivo celebrará en unas horas un evento en el que va a presentar su nueva gama V70, que contará en un principio con dos modelos, estándar y Elite. Además de estos teléfonos, se espera que Vivo lance también, aunque un poco más adelante, el Vivo V70 FE. Este teléfono llegaría con unas prestaciones y precio más asequibles, y se convertiría en una buena alternativa para disfrutar de esta gama con un menor desembolso. Este teléfono se acaba de filtrar, desvelando la mayoría de sus características, y nos sorprende con una cámara de mucho nivel.

Gran batería y cámara de alta resolución

La información que hemos conocido ahora nos revela todas las características de su ficha técnica. Empezando por lo más destacado, llegaría con una cámara trasera con un sensor principal de 200 megapíxeles. Este vendría acompañado, además, de un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles, por lo que sin duda el gran atractivo vendría de ese sensor principal que aportaría al teléfono una cámara de alto nivel. Delante, el sensor para hacer selfies contaría con una resolución de 32 megapíxeles.

El otro aspecto destacado lo encontraríamos en la batería, que tendría una gran capacidad, de nada menos que 7000 mAh, de las más grandes de su categoría, y con una potencia de carga de 90 W, por lo que sin duda alguna sería especialmente solvente dentro de la gama media. Un teléfono que llegaría con un procesador perfecto para esta gama, y uno de los más potentes para ella.

Ya que Vivo confiaría en un procesador de MediaTek, concretamente el Dimensity 7360 Turbo, que nos garantizará un rendimiento a la altura y una gran eficiencia energética. La pantalla también estará a la altura, con un panel AMOLED de mucha calidad, así como una diagonal de 6,83 pulgadas, con resolución 1.5K. La tasa de refresco será de hasta 120Hz, por lo que son especificaciones de muy alto nivel dentro de la gama media. También presumirá de la máxima resistencia a los elementos. Ya que contará con certificación IP68 e IP69 que garantizan la máxima resistencia frente al agua y al polvo.

En términos de memoria, este nuevo terminal de Vivo llegará con una combinación de 12GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 256GB. El software con el que se estrenará será OriginOS 6, que debe llegar basado en Android 16, la última versión del sistema operativo de Google. Se sabe también que la gama de colores contará con versiones en azul, púrpura y plata. Unos V70 que deberían llegar a España a lo largo de este año, ya que sus predecesores han estado a la venta en nuestro país. Ahora bien, este modelo FE es todo un misterio, y puede que llegue a nuestro mercado bajo otra denominación.