Google lanza Gemini 3.1 Pro para resolver las tareas más complejas

La IA sigue evolucionando a gran velocidad, con varias versiones de los diferentes lenguajes que vamos conociendo a lo largo del año de los distintos lenguajes en liza. Gemini es uno de los más activos, y ahora Google ha anunciado que ha actualizado a la versión 3.1 Pro con un objetivo claro, brindar respuestas a preguntas muy complejas. Ese es el objetivo detrás de esta nueva actualización, que busca sin duda alguna aumentar la capacidad de la inteligencia artificial para poder resolver temas complejos.

¿Qué cambia con este nuevo Gemini Pro?

Google ha definido su nuevo modelo de lenguaje como diseñado para tareas donde una respuesta sencilla no es suficiente. Como sabéis, la variante Pro es la más sesuda a la hora de buscar respuestas a nuestras preguntas, o para programar y generar proyectos creativos de todo tipo. Con esta nueva versión, Google mejora la eficiencia de la IA y es capaz de que esta pueda resolver cuestiones más complejas.

Con esta versión tenemos también la inteligencia mejorada introducida por Gemini 3 Deep Think, por lo que quienes tengan acceso a esta nueva versión van a poder disfrutar de ella también. Para hacerse una idea, este nuevo modelo ofrece el doble de rendimiento de razonamiento de la versión 3 Pro, por lo que podemos esperar un razonamiento más profundo que la anterior versión.

Concretamente, alcanza una puntuación del 77,1% del ARC-AGI-2, recordemos que la anterior versión alcanzaba solo el 33,1%, por lo que el aumento es considerable entre ambas versiones. Con este nuevo modelo podemos obtener un razonamiento avanzado que es capaz de ofrecer explicaciones claras y visuales de temas más complejos. Pudiendo sintetizar datos en una única vista, y ser capaz de generar proyectos complejos y creativos.

Personalmente, acabo de probar este Gemini Pro 3.1 con un proyecto de programación en el que la IA se había quedado atascada, en un número determinado de líneas, y ahora con el nuevo modelo ha podido salir de ese bloqueo y avanzar en el proyecto, además con alternativas más eficientes. Es evidente que ha habido un cambio importante en este contexto, y lo normal es que lo vayamos a notar en muchas tareas complejas, que es su especialidad.

Gemini 3.1 Pro es de momento una versión preliminar, que está disponible tanto para los usuarios Pro como Ultra, que son los que ahora van a poder probarlo, antes de que en cuestión de semanas o meses pueda llegar a los usuarios de la versión genérica. Desde luego en lo poco que hemos podido probar, parece que los cambios han sido notables a la hora de resolver tareas complejas, y es muy de agradecer para ahorrar tiempo creando proyectos complejos.