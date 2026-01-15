Así puedes elegir la intensidad de la linterna de tu Google pixel

Las opciones de personalización de Android son cada vez mayores, actualización tras actualización nos encontramos con nuevas funciones que nos ayudan a usar nuestro móvil de una forma más personalizada. Esto sucede ahora con la luz de la linterna, en la última actualización de la beta de Android recibe una nueva funcionalidad de lo más interesante. Te contamos cuál.

Cambia la intensidad de la luz de la linterna

Recientemente, los usuarios de la Beta de Android 16 han recibido una nueva actualización y esta, además de arreglar algún que otro fallo detectado y mejorar la seguridad, también incluye un cambio en la intensidad de luz de la linterna. A menudo cuando necesitamos hacer uso de la luz de la linterna, bien para iluminar una estancia que esté oscura o porque necesitamos algo más de luz, la cantidad de luz es excesiva y puede llegar a ser hasta cegadora. Algo que no podíamos evitar hasta ahora, ya que no podíamos regular la intensidad de la misma.

Regulando la intensidad de la linterna | TecnoXplora

Con la nueva actualización esto ha cambiado y ahora podemos elegir la intensidad de luz. Para ello solo tenemos que activar la linterna y una vez encendida mantener pulsado sobre el icono de esta. Este normalmente se encuentra en la barra de notificaciones que desplegamos deslizando con el dedo desde la parte superior de la pantalla. Debemos recordar que ahora, dependiendo de si lo hacemos desde el lado derecho o izquierdo de la pantalla, tenemos acceso a diferentes opciones.

Al mantener pulsado el botón, aparece una ventana flotante en la que, deslizando con el dedo, podemos seleccionar la intensidad de la luz. De manera que a medida que deslizamos el dedo hacia arriba y abajo, está de forma automática, se adapta. Una vez establecida la intensidad, la próxima vez que la encendamos lo hará con esa cantidad de luz. Un ajuste que podemos cambiar tantas veces como queremos

Un ajuste que por el momento no podrán hacer uso de él todos los usuarios de Android 16, que se encuentra en fase de prueba en la versión Beta recién llegada a los móviles compatibles y cuyos usuarios se hayan unido a esta. Se trata de la tercera actualización trimestral y última de 2025. En la que además de este ajuste de la linterna, se resuelven problemas como los problemas a la hora de pagar con Google Wallet o la incorporación de otras novedades como el indicador en tiempo real de la ubicación. La transmisión de forma inalámbrica de pantallas externas y la posibilidad de ocultar el Widget fijo de la pantalla de inicio “at a Glance” entre otras.

Una nueva funcionalidad que confirma que las opciones de personalización no solo se aplican a la estética, sino que también implican una utilidad práctica del hardware de nuestros dispositivos. Un cambio significativo que se incluye entre los detalles que Android sigue puliendo en su nuevo sistema para darle a los usuarios una mejor experiencia de usuario.