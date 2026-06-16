Giro de última hora, el iPhone plegable podría retrasarse hasta el próximo año

Cuando todos dábamos por hecho que Apple iba a lanzar el nuevo iPhone plegable el próximo mes de septiembre junto a los iPhone 18 Pro. Pero un golpe de timón nos ha dejado un tanto contrariados. Y es que no nos esperábamos para nada este giro de los acontecimientos. De momento, las informaciones de quienes tienen la misión de facilitar la fabricación del dispositivo son muy claras, y descartan que el teléfono plegable se vaya a lanzar cuando todos esperábamos.

Qué ha pasado, ¿Cuándo se va a presentar finalmente?

Pues en este caso las informaciones no vienen de los analistas habituales cerca de Apple, pero sí de una fuente muy potente, como es la cadena de suministro de los californianos en China. Esta es la encargada de preparar todo lo necesario para que los dispositivos se ensamblen. Y por lo que han dicho ahora, no podemos esperar este año el lanzamiento del primer iPhone plegable.

Las palabras de Lin En-ping, CEO de una de estas grandes empresas en la cadena de suministro, han dicho lo siguiente “el cuarto trimestre de este año será más intenso que en años anteriores debido a factores de programación de nuevos productos por parte de los clientes, con algunos productos nuevos que se espera que se lancen en el tercer trimestre y otros se pospongan hasta principios del próximo año”.

Y es este último el que muchos creen que es el mensaje que se refiere al iPhone Fold, también conocido como Ultra, que sería el principal candidato a posponerse al lanzamiento en los primeros compases del año que viene. Y es que hasta ahora lo que teníamos claro es que el primer iPhone plegable se lanzaría junto a los iPhone 18 Pro, hasta el punto se creía esto que muchos habían pensado que el iPhone 18 estándar se pospondría a comienzos de 2027, para dar espacio precisamente al plegable en septiembre.

Incluso los analistas del mercado de smartphones daban ya por hecho que el lanzamiento del plegable de Apple se produciría en el último trimestre del año, algo que provocaría el aumento de las ventas de plegables en prácticamente un 20%. Ahora todo eso está en el aire si esto realmente pasa de ser un rumor a algo real. No sabemos si esto se convierte en una realidad, si provocará que los iPhone 18 estándar se terminen lanzando también el próximo mes de septiembre, y no en 2027. Y no hay que descartar presentación en septiembre del plegable, y comenzar ventas a inicios de 2027.

Así que todo esto ahora está en el aire, y desde luego nada claro, al menos esa es la sensación que nos da. De todas maneras, es una apreciación de la propia cadena de suministro, y eso es algo que hay que tomarse en serio, porque al fin y al cabo son los que entran directamente en la fabricación del plegable. Es de esperar que en los próximos días conozcamos más detalles sobre los planes de Apple, por parte de otras fuentes, que no descartamos que le lleven la contraria a la cadena de suministro.