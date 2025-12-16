El iPhone Fold recuperará el Touch ID, aunque en un formato diferente

Estos días hemos conocido informes sobre la evolución del mercado de plegables que anticipan que el 2026 podría ser el mejor año en este segmento prácticamente desde la eclosión inicial de estos smartphones. Y es que se espera que crezca nada menos que un 30% a lo largo de 2026, y no será solo por la mejora de la tecnología, que está haciendo más atractivos a estos dispositivos, sino porque además se espera que Apple irrumpa en el mercado con su primer plegable, 7 años después de lanzar Samsung su primer modelo.

Y con ello capturará un 22% de mercado. Pero para eso antes tendrán que convertirse en realidad las predicciones del mercado, y los de Cupertino presentarán su plegable en septiembre de 2026. Eso está en camino, y ahora conocemos nuevos detalles de uno de los componentes más característicos de estos dispositivos.

El Touch ID está de vuelta a los iPhone

Si este año conocíamos el iPhone 16e, heredero del último iPhone con el Touch ID tradicional pasarse al Face ID, solo nos queda el ejemplo del iPad Air, que cuenta con un lector de huellas en el botón de encendido. Esa es la apariencia del actual Touch ID de Apple, y parece que ese mismo método sería el utilizado por los californianos para implementar un lector de huellas en el plegable. Como sabéis, estas pantallas son poco dadas a los lectores de huellas ocultos, y en todos los modelos en el mercado han optado por la opción más extendida.

iPhone plegable | LetsgoDigital

La información que ahora llega de China lo hace por parte de uno de los filtradores más activos y con mejor reputación, hablamos de Digital Chat Station. Este ha desvelado que el primer smartphone plegable de los americanos supondrá el regreso del icónico Touch ID. Y es que ha confirmado algo que había circulado en los últimos meses alrededor de este teléfono, y es que contará con un lector de huellas integrado en el botón de encendido, como el de sus iPad.

Este sería el nuevo Touch ID, y por tanto no habría elementos de Face ID, tan siquiera en la pantalla externa, que sería un lugar idóneo para utilizarlo, aunque la imposibilidad de hacerlo en el interior sin duda sería un lastre importante. De ahí que hayan optado por la opción más realista y sencilla de aplicar, la de convertir al botón de encendido en un lector de huellas. La idea de Apple es que este teléfono tenga un uso mucho más similar al de un iPad pero en tamaño compacto.

Su pantalla plegable una vez desplegada tendrá un tamaño de 7,98 pulgadas, mientras que la pantalla externa será más pequeña de lo habitual en estos dispositivos, de tan solo 5,25 pulgadas, parece que en este sentido Apple primará la sensación de tener un iPad Mini entre manos, a la de contar con una pantalla externa más grande y capaz.

Es evidente que el secreto del potencial éxito de este nuevo plegable residirá en eso, el contar con un iPad en el bolsillo cuando necesitemos. Aunque obviamente eso tendrá un precio elevado, que no sabemos si muchos estarán dispuestos a pagar. Se espera que su precio ronde los 2500 dólares, que seguramente se traduzcan literalmente a euros cuando llegue a Europa, por supuesto a España.