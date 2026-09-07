Los Huawei FreeBuds 7 son oficiales con una cancelación de ruido extrema

Huawei ha celebrado en China un evento donde ha presentado una nueva generación de su móvil plegable de triple pantalla, que sin duda alguna ha sido la sensación. Pero también ha habido tiempo para el lanzamiento de una nueva generación de sus auriculares de alta gama. Se trata de los FreeBuds 7, que destacan sobre todo por contar con una potente cancelación de ruido, de las más altas de su categoría.

Ficha técnica de los nuevos Huawei FreeBuds 7

Para conseguir esa cancelación tan potente, Huawei ha utilizado la IA dentro del chip con el que cuentan estos auriculares. Se trata de la tercera generación del chip, y gracias a él los auriculares pueden reducir hasta 100dB el ruido circundante, o lo que es lo mismo, prácticamente nos van a dejar en silencio aunque nuestro ruido sea atronador, una mejora que es realmente la única que pueden ofrecer los fabricantes, vista la perfección que están alcanzando estos dispositivos incluso en las gamas más bajas.

Huawei FreeBuds 7 | Huawei

Según Huawei, estos ahora pueden calcular hasta un 100% más rápido el ruido a cancelar, muestreando este hasta 400.000 veces por segundo, algo sencillamente espectacular. Por tanto, es sin duda el aspecto donde se ha centrado Huawei a la hora de mejorar estos auriculares, el dotarlos de una calidad de sonido sobresaliente en cualquier entorno. Respecto de la anterior generación, estos pueden ofrecer una reducción de ruido hasta un 230% mejor que la de los FreeBuds 6.

Son unos auriculares muy ligeros, solo pesa 4,3 gramos cada uno de ellos. El centro de gravedad se ha movido hacia el interior un 17%, lo que ayuda a que sea más cómodo llevarlos con nosotros. El estuche de carga ahora también es más compacto, hablamos de un 25% menos que el modelo anterior, mientras que el peso también se ha reducido un 17%.

Equipan un driver de alta fidelidad personalizado y la arquitectura acústica Turbo, logrando un rango de frecuencia de 14 Hz a 48 kHz y mejorando el equilibrio de graves, medios y agudos en un 14%. Son compatibles con audio sin pérdida de alta calidad, con audio inalámbrico de alta resolución de hasta 96 kHz/24 bits con una tasa de bits de 4,6 Mbps de nivel de copia máster.

Cuenta con una antena de doble banda integrada que eleva la inmunidad a interferencias en un 78% y permite un rango de conexión récord de hasta 200 metros en áreas abiertas. Integra un chip DAC independiente para reducir el ruido de fondo un 20%, mientras que aplica ecualización adaptativa cuádruple basada en el canal auditivo, volumen, posición y ambiente.

Cuenta con audio espacial independiente, con seguimiento dinámico de la cabeza. En cuanto a la baterías, su autonomía es de hasta 8,5 horas de reproducción continua, 5 horas con cancelación de ruido activada, y alcanzan un total de 42 horas de autonomía utilizando el estuche de carga. Huawei los acaba de presentar en China, donde su precio es de unos 120 euros al cambio. Es de esperar que lleguen a España pronto.