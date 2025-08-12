El Samsung Galaxy S25 FE se filtra en imágenes junto a nuevas características

Parece que el Galaxy S25 más accesible está más cerca que nunca de convertirse en una realidad. Poco a poco vamos conociendo nuevos detalles sobre su diseño y ficha técnica, que como conocemos ahora, pueden llegar a ser incluso algo contradictorios. Ahora tenemos de ambas cosas, imágenes del dispositivo, así como especificaciones de este teléfono que no terminan de confirmarse, pero que nos dan una visión algo diferente de este smartphone.

Aparece en la web de una tienda

Concretamente en la de los populares supermercados ingleses Tesco, donde se ha dejado ver el teléfono en un listado que muestra no solo el diseño sino también algunas de sus características. En términos de diseño, es muy similar al resto de compañeros de la gama, y si lo comparamos con su predecesor, es prácticamente igual, por lo que en este aspecto no podemos esperar muchas diferencias desde luego.

En lo que se refiere al listado en la tienda, lo hemos visto en color negro Jet Black, así como azul Icy Blue. Lejos de lo que cabría esperar, este nuevo teléfono llegaría con el mismo procesador de su predecesor, el Exynos 2400e, por lo que no se pueden apreciar los cambios que se habían filtrado en este aspecto. Que apuntaban a que este teléfono contaría con un procesador evolucionado, al menos igualmente basado en ese 2400, pero esto sin duda no iría en esa línea, y sería algo decepcionante.

En el listado este viene acompañado de memoria RAM de 8GB, así como de un almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB de memoria RAM. La pantalla del teléfono, según este listado de Tesco, contaría con un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas, que es de esperar que cuente con una resolución Full HD+. En el apartado fotográfico, podemos esperar de este teléfono una cámara triple, con un sensor principal de 50 megapíxeles.

A este acompañarán un sensor de 12 megapíxeles ultra gran angular, así como un teleobjetivo de 8 megapíxeles, que contaría con un Zoom óptico de 3x. Respecto de la batería, esta tendría una capacidad un tanto limitada para lo que estamos acostumbrados. Contaría con 4900 mAh, mientras que su potencia de carga sería de 45 W. Un teléfono que llegará de fábrica con Android 16 bajo la nueva capa de personalización de Samsung, One UI 8.

Características cuando menos desconcertantes, ya que con ellas en la mano, y comparando con el Samsung Galaxy S24 FE, no habría cambios nada más que en la batería, que crecería desde los 4700 mAh a los 4900 mAh. También cabe la posibilidad de que esta web de Tesco haya incluido un listado genérico, susceptible de ser modificado en el momento de que el teléfono sea una realidad. Algo que podría ocurrir a finales de este mes, o comienzos de septiembre, en el entorno del IFA de Berlín, y con la vuelta de las vacaciones para el grueso de consumidores.