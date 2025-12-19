Así es el nuevo cambio en los botones de Instagram

Algunos usuarios ya lo habrán podido comprobar, pues Instagram está renovando su interfaz. Esto significa que algunos de los botones más utilizados han cambiado de posición.

Como novedad, el acceso a los mensajes directos no se encuentra en la parte superior, ni se puede acceder a ellos deslizando lateralmente. Ahora, el botón está en la parte inferior, justo en medio de la barra, lo que reemplaza el antiguo icono de añadir publicaciones.

Por tanto, ese botón + para añadir nuevas publicaciones también cambia de lugar. Este se encuentra ahora en la esquina superior izquierda del perfil personal, justo encima de la foto de perfil.

Lo que pretenden desde la red social es que las funciones más importantes estén siempre accesibles en la parte inferior de la pantalla, es decir, crear una plataforma más ágil y alineada con las nuevas tendencia digitales.

Aun así, se trata de una actualización que se está desplegando poco a poco, por lo que algunos usuarios podrán seguir disfrutando de la antigua interfaz hasta que la actualización llegue a todos los dispositivos.