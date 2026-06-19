Este vídeo imagina con mucho detalle el diseño del primer iPhone plegable

Aunque en los últimos días han asaltado ciertas dudas respecto del lanzamiento del primer plegable de Apple, sobre todo si se venderá 15 días después de presentarse o si finalmente lo hará el próximo año. Ahora estamos viendo dummies y fotos que nos muestran cómo sería su aspecto, incluso vídeos donde se imagina tal y como será cuando se lance al mercado, no sabemos exactamente cuándo. Y este vídeo que nos acompaña es uno de ellos precisamente.

Un pequeño iPad en el bolsillo

Estaríamos hablando del iPhone Ultra, ese sería el nombre del dispositivo cuando se lance al mercado, aunque no se descarta el más obvio, iPhone Fold. Estamos hablando de un teléfono que tiene una pantalla que presumirá de ser de las primeras en prescindir de la arruga en el centro, por lo que no habrá una depresión, que es de las cosas que menos gustan a los consumidores que usan este tipo de teléfonos.

El plegable será extremadamente delgado, de tan solo 4,5 mm de grosor cuando está desplegado, por tanto, sería bastante más delgado que el iPhone Air, que es el referente absoluto en este aspecto del grosor. Sin duda alguna, lo más llamativo de esta pantalla es que tiene una relación de aspecto ultrancha, ya que la intención de Apple es la de darle un factor de forma similar al de una tableta, al de un iPad.

Esa es la clave de todo, que su factor de forma permitirá a quienes ya cuentan con un iPad, revivir esa experiencia en un teléfono que podemos llevar plegado en el bolsillo. En el vídeo se puede ver tanto el diseño externo, donde destaca esa cámara dual, que parece especialmente grande por lo pequeño de su cubierta posterior, por esa relación de aspecto. Y también nos muestra cómo se mostraría el software, en este caso iOS 27, dentro del plegable, con ese aspecto más similar a iPadOS 27.

En términos de rendimiento, se espera que estrene el chip A20 Pro de Apple, con el máximo rendimiento posible en un dispositivo móvil de Apple, y con 12 GB de memoria RAM. Este teléfono llegaría también con un botón de acción, para poder controlar la cámara de manera independiente con su propio obturador, como hemos visto recientemente en el resto de los iPhone.

El vídeo de fpt con Jon Prosser, se basa en los render y CAD filtrados que muestran con detalle el diseño del teléfono, que desde luego no va a dejar a nadie indiferente. Ahora la verdadera incógnita es cuándo será una realidad este nuevo terminal, si se presentará el próximo mes de septiembre, junto a los iPhone 18 Pro, y bien más tarde. Lo que tiene más papeletas es que lo conozcamos en septiembre, pero que las ventas no comiencen hasta el mes de enero de 2027.