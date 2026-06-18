El iPhone Air 2 y los AirPods con cámara se estrenarán en 2027

El próximo año será muy importante para Apple, ya que, para cierto vértigo de muchos de nosotros, sus iPhone cumplirán 20 años nada menos. Hablamos de 20 años desde el lanzamiento del primer teléfono inteligente de Apple, y de una auténtica revolución en el mercado que vino marcada por otros muchos dispositivos pioneros y revolucionarios. Y parece que la firma va a estar muy activa el próximo año, tal y como hemos conocido ahora, ya estará plagado de grandes lanzamientos. Como los que se perfilan ahora.

El iPhone Air tendrá un sucesor pronto

Porque uno de los analistas más cercanos a Apple, Mark Gurman, ha desvelado que el iPhone Air 2, la segunda entrega del iPhone más delgado hasta la fecha, tendrá una nueva iteración el próximo año. Y no esperará a septiembre para debutar, sino que lo hará en los primeros compases del año, concretamente durante la primavera de 2027. Por tanto, podremos esperarlo en el segundo trimestre del año, seguramente más cerca de marzo que de junio.

Una de las grandes novedades de este modelo será una segunda cámara, ya que el primero solo contaba con un sensor, en este caso será un ultra gran angular. Una vez más, el diseño será su gran atractivo, con un perfil ultrafino, y un peso muy liviano, poco habitual en el mercado actual. Este año por tanto no tendremos nuevo iPhone Air, y sí el próximo años. Apple no se ha marcado este modelo como un imprescindible, y como el diseño es su principal gancho, no necesita de renovaciones tan urgentes.

Los AirPods con cámara, también más cerca

Seguramente sea uno de los dispositivos de Apple más sorprendentes que están por llegar. Hablamos de los AirPods con cámaras integrada. Una característica que muchos no entendemos cómo puede tener cabida en un dispositivo de este tipo, pero que parece que Apple le ha dado sentido gracias a la IA de Apple Intelligence y el nuevo Siri AI alimentado por el Gemini de Google.

Y precisamente es todo este entorno de IA el que está provocando que Apple tenga que alterar sus planes para los auriculares en esta variante con cámaras e IA. Y las informaciones de Gurman ahora apuntan a que estos nuevos auriculares con cámaras tendrán que retrasarse un año más, seguramente hasta el próximo WWDC 2026 o incluso para la presentación de los iPhone 20 que se esperan para septiembre.

No solo la IA, sino también las regulaciones sobre la IA y la privacidad de la Unión Europea, están obligando a los de Cupertino a retrasar un lanzamiento que se esperaba ya para este mismo año 2026. Por tanto, habrá que conformarse con saber que su desarrollo sigue en marcha, también el del iPhone Air 2, y esperar a que sean una realidad el próximo año, con mejores funciones y más preparados para un lanzamiento masivo sin decepcionar a los consumidores.