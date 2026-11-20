La sonda Voyager 1 acaba de hacer historia al alcanzar una distancia de un día luz de la Tierra. Sin embargo, este importante hito ha llegado acompañado de un problema inesperado. Y es que la NASA ha dejado de recibir los datos científicos y técnicos que la nave debería enviar desde el espacio interestelar.

La Voyager 1 alcanzó esta distancia el pasado 18 de noviembre, después de casi 49 años de viaje. Se encuentra a unos 25.900 millones de kilómetros de nuestro planeta, una distancia en que la luz, y también las señales de radio que utiliza la NASA para comunicarse con ella, necesitan aproximadamente 24 horas para llegar desde la sonda hasta la Tierra.

El problema comenzó el 14 de noviembre, cuando los ingenieros de la NASA detectaron que la nave había dejado de transmitir información científica y técnica. Aunque la agencia espacial sigue recibiendo una señal de radio que confirma que la Voyager 1 continúa comunicándose con la Tierra y mantiene su antena orientada hacia nuestro planeta, los datos que debería enviar no están llegando correctamente.

Los primeros análisis apuntan a un posible fallo en uno de los ordenadores de a bordo, encargado de recopilar la información de los instrumentos científicos y prepararla para enviarla a la Tierra. Los ingenieros están investigando qué ha ocurrido y cómo solucionar el problema. No es la primera vez que ocurre. En 2023 la sonda sufrió un fallo informático que también impidió recibir sus datos durante un tiempo.

La enorme distancia a la que se encuentra complica cualquier reparación. Cada mensaje que la NASA envía a la Voyager 1 tarda unas 24 horas en llegar, y la respuesta necesita otras 24 horas para regresar. Esto significa que cualquier intento de solucionar el problema puede necesitar varios días, semanas o incluso más tiempo.