Poco después de que el iPhone Duo llegara al mercado, el pasado mes de septiembre, conocíamos que Motorola ya trabajaba en una alternativa al plegable más popular del año. Y, como era de esperar, no ha pasado mucho tiempo hasta que hemos conocido el aspecto real de este nuevo plegable de Motorola. Y es que el principal atractivo es que adopta la particular relación de aspecto del teléfono de Apple, mucho más ancho y compacto que el de los plegables tradicionales.

Este sería el diseño del Motorola Razr Flex

Pues bien, como era de esperar, la imagen compartida por el medio Sammy Guru nos muestra un teléfono con un diseño similar al Duo en proporciones, esto es una pantalla externa mucho más pequeña, más ancha, al igual que la pantalla interna plegable, que también tiene un diseño más ancho, aunque en esta imagen filtrada no se puede apreciar porque el teléfono está parcialmente plegado.

Lo vemos en un color verde con una textura bastante interesante, según el filtrador, se trata del color PANTONE Dark Botanical Garden, aunque hay otro color PANTONE Coriander con un acabado similar al de la piel. El diseño externo nos muestra una cámara dual detrás, con un flash LED que parece ocupar el espacio de una tercera lente. Delante, la pantalla secundaria tiene una cámara de fotos integrada en el orificio superior.

La información adjunta en el propio mensaje de X apunta a que el teléfono tendrá una pantalla externa de unas 5 pulgadas, incluso más pequeña que la del propio iPhone Duo, algo que también se traslada a la pantalla interior, que tendría una diagonal de 6,9 pulgadas, mucho más pequeña que los paneles plegables de otros modelos, que suelen moverse entre las 7,5 y 8 pulgadas.

En la imagen no parece un plegable especialmente delgado, pero en general el teléfono tiene un aspecto muy atractivo y acorde al diseño tradicional de los teléfonos de Motorola, como el Fold que conocimos a comienzos de año, que era el primer plegable tipo libro de la marca. En definitiva, un teléfono que adopta el factor de forma de moda entre los móviles plegables, y que poco a poco se está extendiendo entre las gamas de los fabricantes más avanzados.

No se sabe nada de su lanzamiento, pero nos aventuramos a adelantar que podría lanzarse el próximo mes de enero, durante el CES de Las Vegas, la feria de electrónica más importante del mundo, y donde ya presentó precisamente a su primer plegable estilo Fold, como decíamos, a comienzos de este 2026. El nivel de detalle de la filtración invita a pensar en esa fecha como algo bastante plausible.