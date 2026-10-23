El iPhone Duo llega hoy a España, y si no lo has comprado aún te va a tocar esperar meses

Sin duda, es el lanzamiento del año, y aunque los plegables ya no son novedad, cuando hablamos de Apple toca reiniciar la categoría, porque los de Cupertino una vez más no se han limitado a llegar tarde, sino a darle visibilidad a un segmento que era muy de nicho. Y lo han hecho con un dispositivo que ofrece algo diferente, un factor de forma que va en contra de la tendencia de los plegables de libro de los últimos años, con un formato ancho. Ahora la empresa californiana ha puesto a la venta el iPhone Duo en España, aunque más bien es un acto de cara a la galería, porque sí, se puede comprar, pero quienes lo hagan ahora tendrán que esperar varios meses.

Precio y disponibilidad

El iPhone Duo llega en cuatro versiones, de 256 GB, que parte de los 2.339 euros, de 512 GB, que va desde los 2.589 euros, de 1 TB, que podemos encontrar desde 3.089 euros y de 2 TB, que es la versión más cara, con un precio de 3.839 euros. En todos estos casos podemos adquirirlo en color blanco estelar y cielo nocturno, que es un gris oscuro. Por tanto es un plegable que en términos de precio está por encima de la media, no era de esperar menos.

Ahora bien, si lo compraras hoy en la web de Apple, tendrías que conformarte con recibirlo el próximo 25 de enero de 2027, que es la fecha en la que existe disponibilidad, tanto en entrega a domicilio como a recoger en tienda o en puntos de entrega. Por lo que como decimos, la puesta a la venta hoy solo es realmente para quienes llegaron antes y recibirán hoy en sus casas, o en las tiendas de Apple, el nuevo plegable.

Un plegable diferente

Dejando a un lado que los seguidores de Apple son fieles, sienten un enorme apego por la marca y en muchas ocasiones por ello son fácilmente impresionables cuando se trata de disfrutar de funciones nuevas o revolucionarias, la realidad es que los de Cupertino han sabido jugar muy bien sus cartas en un mercado al que llegan 7 años tarde.

Porque han sabido leer las carencias de este segmento, el de los móviles plegables de tipo libro o Fold, y han brindado una perspectiva totalmente diferente de lo que debe ser uno de estos dispositivos. Han preferido hacer más pequeña la pantalla externa, una pulgada por debajo de lo habitual en otros plegables y smartphones tradicionales, y le han dado a su pantalla interior una relación de aspecto mucho más ancha.

Esto acerca el uso del plegable al de una tableta, similar a un iPad. Además, es mucho más cómodo de llevar en un bolsillo. Y por supuesto, Apple le ha dado un toque premium a la interfaz, muy diferente de Android. Muchos han quedado boquiabiertos por algo tan básico como una animación de despliegue de la pantalla, pero es verdad que queda realmente bien, y le aporta un toque cálido a la interacción con el teléfono que no encontramos en sus competidores, esos detalles que aportan una sensación premium difícil de igualar. Y ahí está el resultado, una campaña de reservas exitosa que ha tenido que limitar las ventas a dos unidades por persona para evitar la especulación que seguro se vivirá durante las próximas Navidades.