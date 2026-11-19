Su aspecto puede resultar adorable y parece un animal inofensivo. Sin embargo, el mapache (Procyon lotor) se ha convertido en una amenaza para la biodiversidad en España. Este mamífero, originario de América del Norte y Central, es una especie invasora que puede perjudicar a los animales autóctonos y transmitir enfermedades peligrosas.

Su llegada a nuestro país está relacionada principalmente con el comercio de mascotas exóticas. Algunos ejemplares escaparon o fueron abandonados por sus propietarios y consiguieron adaptarse al medio natural. Los primeros avistamientos se registraron en Mallorca en 2001 y, desde entonces, su presencia ha aumentado. Actualmente, existen poblaciones en zonas como Madrid, Guadalajara, Baleares, Cataluña, Galicia y País Vasco.

Una de las razones que explican su expansión es su gran capacidad para adaptarse a diferentes entornos, incluidos los espacios urbanos. Además, es un animal omnívoro, por lo que puede alimentarse de huevos, aves, pequeños mamíferos, peces y anfibios. Esto supone un problema para la fauna autóctona, ya que puede convertirse en un depredador de especies que no están acostumbradas a su presencia.

Pero el mapache también puede representar un riesgo para las personas. Este animal puede ser portador de enfermedades como la rabia y de parásitos como Baylisascaris, que pueden provocar graves problemas neurológicos si infectan a los seres humanos. Por eso, su presencia cerca de zonas habitadas y lugares donde se acumula basura también preocupa a las autoridades.

Controlar su expansión no resulta sencillo. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se han capturado más de 800 ejemplares desde 2007. Sin embargo, su capacidad para reproducirse y su habilidad para evitar las trampas complican las labores de control.

Aunque su apariencia pueda despertar simpatía, el mapache no es un animal doméstico y su presencia en libertad puede tener consecuencias importantes para los ecosistemas. Por eso, las autoridades insisten en la importancia de no liberar ni abandonar mascotas exóticas y de avisar a los servicios correspondientes si se encuentra uno en el medio natural.