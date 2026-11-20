El estreno de GTA VI no solo ha despertado el interés de millones de jugadores, también se ha convertido en una oportunidad para los ciberdelincuentes. Aprovechando las ganas de probar el nuevo videojuego, los estafadores están difundiendo copias falsas, supuestos códigos de activación y versiones filtradas que pueden esconder programas maliciosos o servir para robar datos personales.

Según un informe de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, entre junio y noviembre de 2026 se han registrado 27.416 detecciones de posibles amenazas relacionadas con GTA VI en todo el mundo. Esta cifra incluye programas maliciosos y aplicaciones potencialmente peligrosas, aunque no significa que haya habido ese mismo número de víctimas o dispositivos infectados.

Uno de los principales objetivos son los jugadores de ordenador. El videojuego se ha estrenado para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero todavía no tiene una fecha oficial de lanzamiento para PC. Los estafadores aprovechan esta situación para ofrecer supuestos instaladores, claves de acceso y versiones anticipadas que, en realidad, pueden contener virus, troyanos o programas que muestran publicidad no deseada.

Entre los engaños detectados hay páginas web que prometían versiones filtradas de GTA VI y llegaban a pedir hasta 1.000 dólares por el juego completo o 100 dólares por una demostración de 24 horas. También se han encontrado webs que ofrecen códigos gratuitos, pero obligan a descargar aplicaciones externas para conseguirlos. En otros casos, los estafadores imitan la tienda oficial de PlayStation para cobrar por falsas reservas y quedarse con los datos personales de los usuarios.

Para evitar caer en estos engaños, los expertos recomiendan descargar el videojuego únicamente desde las tiendas y plataformas oficiales. También conviene desconfiar de las páginas que prometen jugar antes de tiempo, ofrecen versiones gratuitas a cambio de instalar otros programas o piden desactivar el antivirus para completar la descarga.